Achtervolging van scooter in Zuidoost eindigt in de sloot

Volgens een woordvoerder van de politie zette een eenheid rond 21.00 uur de achtervolging van een scooter in nadat deze een stopteken had geweigerd. Op de scooter, die gestolen bleek, zaten twee personen.

De politie wist de scooter tot aan het Wisseloordplein succesvol te achtervolgen, waarbij een van de scooterrijders direct kon worden aangehouden. De tweede persoon probeerde de politie nog af te schudden door een nabijgelegen sloot in te springen, maar raakte daarbij onderkoeld en moest uit het water gehaald worden, aldus de woordvoerder. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar had geen letsel opgelopen. Ook deze persoon is aangehouden.

Over de identiteit van de twee is nog niets bekend.