Achtervolging tot Almere: in slaap gevallen vrouw ramt auto op A10 en vlucht

Dat schrijft de politie in een bericht op Facebook.

De vrouw uit Almere was waarschijnlijk in slaap gevallen achter het stuur, waardoor ze een andere auto ramde. Vervolgens vervolgde ze haar weg slingerend over de A10. De bestuurder van de aangereden auto belde 112 en zette zelf de achtervolging in.

Op de A1 bij Diemen sloot de politie aan en gaf de vrouw een volgteken. In plaats van te volgen, stopte de vrouw midden op de snelweg, om vervolgens met slippende banden weer weg te rijden.

Rijbewijs kwijt

De politieauto kreeg op de A6 bijstand van nog eens twee eenheden. Toen ze de vrouw klem wilden rijden, werden ze tot twee keer toe afgesneden. Een derde poging was succesvol, waarbij de vrouw wel achterop een van de politieauto’s reed.

Bij haar aanhouding bleek de vrouw onder het braaksel te zitten en weigerde ze bloedafname. Na een nacht in de cel weigerde ze nog steeds om mee te werken. Ze is overgebracht naar een spoedeisende psychiatrische afdeling. Haar rijbewijs is ingevorderd.

