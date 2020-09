Achtervolging op de A10, politie zoekt getuigen

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De achtervolging kwam tot stilstand op de A10 bij Noord.

De man reed met hoge snelheid over de vluchtstrook en haalde andere auto’s rechts in, waarbij een automobilist werd aangereden. De automobilist is niet gewond, maar heeft wel blikschade. Hij heeft aangifte gedaan voor poging tot doodslag en wegrijden bij een ongeval.

Met een gecontroleerde botsing wist de politie de achtervolging te beëindigen. Zowel de politieauto als de auto van de verdachte liepen hierbij schade op. De verdachte is aangehouden en naar een cellencomplex gebracht. Hij had nog een lange celstraf openstaan.

De politie roept getuigen op zich te melden.