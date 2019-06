Achter elke Amsterdamse stoeptegel zit een prijswinnend plan

Verschillende steenvarianten waarmee Amsterdam volgens de Puccini-methode wordt betegeld. Beeld Tammy van Nerum

Op het oog is de stad misschien een ratjetoe van stenen, lantaarnpalen, bankjes, prullenbakken en bewegwijzering, maar in werkelijkheid zit er achter de inrichting van de openbare ruimte een vuistdik uitgedacht masterplan. En dat plan wint prijzen.

De zogenoemde Puccini-methode is deze maand gekozen tot ‘beste Nederlandse ontwerp’. Het idee is een kwalitatief goede, gebruiksvriendelijke, veilige, duurzame, betaalbare en samenhangende fysieke inrichting van alle straten, pleinen, parken en plantsoenen in Amsterdam.

Dat betekent dat de bestratingen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo mogen er bijvoorbeeld alleen in de binnenstad stoepranden van natuursteen worden geplaatst en moet elk kruispunt voldoen aan allerlei voorwaarden.

Het plan wordt op een zeer esthetisch verantwoorde manier uitgevoerd. Over elke klinker, in elke straat, in elk stadsdeel is nagedacht door een speciaal samengestelde commissie. In 2001 werden de richtlijnen vastgelegd onder het genot van de bonbons van Puccini, de chocolatier in het centrum van de stad. Zo ontstond ook het idee om de Amsterdamse inrichting van de openbare ruimte de Puccini-methode te noemen.

De vakjury van de Dutch Design Award bekeek de stad en zag dat het goed was: ‘De Puccini-methode leidt tot een typisch Amsterdams straatbeeld, dat een vanzelfsprekend, samenhangend en rustig decor vormt voor het zo drukke stedelijke leven.’