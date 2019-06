Acht valpartijen bij fietsers bij openstelling IJtunnel

Het is niet bekend hoe het met eventuele verwondingen van de fietsers is gesteld. Volgens getuigen is ten minste één keer een gewonde fietser afgevoerd met een ambulance.

De cijfers van valpartijen zijn afkomstig van verkeerswethouder Sharon Dijksma in de gemeenteraad in antwoord op een vraag van de ChristenUnie. Volgens de wethouder is mede met behulp van camera’s in de gaten gehouden hoe het gesteld was met de snelheid en verkeersveiligheid van de fietsers die van de tunnel gebruik maakten.

Na de tijdelijke openstelling pleitten veel mensen ervoor de IJtunnel te gaan gebruiken als fietstunnel, eventueel als alternatief voor de bouw van een brug over het IJ. Wethouder Dijksma was donderdagochtend niet enthousiast over dat idee. Volgens haar is ‘zomaar openstellen van de tunnel’ geen optie is in verband met de grote snelheden die worden bereikt tijdens de afdaling.

De totale lengte van de tunnel is 1685 meter, waarvan 1140 meter overdekt is. De noordelijke helling is 3,5 procent, aan de stadszijde is het stijgingspercentage maximaal 1,8 procent. De IJtunnel daalt tot een diepte van meer dan twintig meter, dat is een veel groter hoogteverschil dan met een nog te bouwen brug, die waarschijnlijk niet hoger hoeft te worden dan iets meer dan negen meter.