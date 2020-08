Acht noodbruggen tussen de Dam en Mercatorplein deels verboden voor fietsers

Op acht plaatsen tussen de Dam en het Mercatorplein worden binnenkort noodbruggen aangelegd. Beeld Gemeente Amsterdam

Reden voor de aanleg is dat in de verouderde bruggen op deze Oranje Loper alles bij elkaar 200 kilometer kabels en leidingen liggen. Deze zorgen voor stroom, water, gas, wifi en telefonie en moeten worden omgelegd. In de centrumbruggen gaat het om 140 kabels en leidingen per brug.

Alle noodbruggen zijn ook te gebruiken door voetgangers en fietsers, alleen op de drie bruggen tussen de Rozengracht en de Nieuwezijds Voorburgwal is fietsen verboden. Fietsverkeer kan hier niet goed worden afgewikkeld, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Er wordt nog gewerkt aan omleidingsroutes.”

Bomen verplaatst

“Voor iedere hulpbrug is zorgvuldig gezocht naar de beste locatie, waarbij rekening is gehouden met bomen, moeilijk te verplaatsen objecten, de staat van de kade en de afstand tot de brug die we gaan vervangen,” zegt de woordvoerder. “Bij zes bruggen is het gelukt een plaats te vinden waarbij alle bomen gespaard blijven. Voor één brug moeten helaas twee bomen worden gekapt. Voor een brug gaan we drie bomen verplanten. Als de hulpbruggen weg zijn, planten we vijf nieuwe bomen.”

De bruggen worden zo ontworpen dat deze na afloop met minimale aanpassingen op andere plaatsen in de stad kunnen worden hergebruikt. Ze worden eind dit jaar en begin volgend jaar geplaatst. Aansluitend kan dan het verleggen van de kabels en leidingen beginnen.

Omdat de hulpbruggen er voor een paar jaar komen te liggen, stelt de gemeente ervoor te zorgen dat deze straks ‘goed passen in de omgeving’. Per locatie krijgen de bruggen een specifieke afwerking. Kabels en leidingen worden in het brugdek weggewerkt. De hulpbrug krijgt zijpanelen met perforaties die een bepaald beeld kunnen vormen. “Direct omwonenden van de hulpbrug, de mensen die er het meeste op uit gaan kijken, mogen meebepalen welk beeld op de zijkant te zien zal zijn.”