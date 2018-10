Acht mensen kregen tegelijk epileptische aanval bij DGTL

Dat bevestigt DGTL-festivaldirecteur Gerke de Groot na berichtgeving van NOS. Het feest vond anderhalve week geleden plaats, maar nu pas kwamen meerdere berichten over het incident aan de oppervlakte.



Het gebeurde rond 5.30 uur op de techno-avond van het feest. Op dat moment draaide dj De Sluwe Vos en flitsten er intense stroboscooplampen. De acht personen zijn naar de EHBO gebracht. Geen van hen hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis.



Dezelfde drugs

Volgens De Groot is het moeilijk vast te stellen wat de oorzaak was van de reeks aanvallen. Vanwege privacy mag hij niet de volledige dossiers inzien van de EHBO-medewerkers. "We weten dus niet of het bekenden van elkaar waren, die bijvoorbeeld allemaal dezelfde drugs hebben genomen. Dat ze allemaal drugs hebben gebruikt is wel bekend."



Het komt volgens De Groot regelmatig voor dat mensen bij technofeesten een aanval krijgen. "Vaker dan je denkt, zeggen de EHBO-broeders. Vooral bij ADE is het regelmatig raak. Mensen zijn vermoeid, vaak al meerdere dagen aan het feesten en er zijn ook meer toeristen die soms minder verantwoordelijk omgaan met drugs."



Vanwege de onduidelijkheid over de oorzaak vindt De Groot het moeilijk te zeggen wat er bij toekomstige feesten gedaan moet worden om vergelijkbare incidenten te voorkomen. "Bij Reaktor (een technofeest, red.) is de muziek intenser net als de lampen. Wij hebben eigenlijk weinig technofeesten en ook een vrij mild lichtplan. Je verwacht dat mensen die hierheen komen het wel gewend zijn. Toch is het iets om mee te nemen."



De Groot hoopt ten zeerste dat mensen die een aanval hebben gehad zich bij de organisatie te melden. Zo wil hij leren over hun ervaringen en kijken of ze hulp kunnen bieden waar nodig. "Ik zou het erg naar vinden als iemand hierdoor een traumatische ervaring heeft opgelopen en zo niet meer naar feestjes durft. Ik zou met hen in gesprek willen om te kijken hoe ze daar bovenop kunnen komen."



