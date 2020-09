Acht ‘luxe auto’s’ in brand gestoken op de Keizersgracht

Eén van de auto’s, een Porsche Cayenne, is volledig afgebrand. Een andere auto is gedeeltelijk uitgebrand, aldus een woordvoerder van de politie. De overige zes voertuigen liepen lichtere brandschade op. Toen de brandweer ter plaatse was om het vuur te blussen, waren de vlammen ook overgeslagen op een boom.

De politie heeft niemand kunnen oppakken en weet nog niet wat er precies gebeurd is. Wel blijkt uit camerabeelden dat de auto's opzettelijk in brand zijn gestoken, zegt de woordvoerder. De recherche hoopt meer te weten te komen via beelden van dashcams.

“Toen ik om zes uur wakker werd, had ik meerdere gemiste oproepen van de politie,” zegt de eigenaar van de afgebrande Porsche Cayenne. Zij woont een gracht verderop en had haar auto de vorige avond op de Keizersgracht geparkeerd. “Toen ik terugbelde, kreeg ik te horen dat mijn auto total loss is. Ik heb het ding een paar maanden geleden nieuw gekocht, en brandschade valt niet onder mijn verzekering. Ik vind het verschrikkelijk.”

De afgebrande en inmiddels weggesleepte Porsche Cayenne. Beeld Het Parool

Volgens de vrouw waren alleen ‘luxe auto's’ doelwit. “Naast mijn Porsche zijn een Range Rover en een dure BMW aangestoken. Dat lijkt me opvallend, want niet al de aangestoken auto’s stonden naast elkaar.”