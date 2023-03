Acht kandidaten strijden vanaf woensdag om het nachtburgemeesterschap van Amsterdam

Beeld ANP

In totaal meldden zich zestien mensen aan die nachtburgemeester wilden worden. Daarvan zijn er nu nog acht over na een eerste gesprek met de kandidatencommissie. Wie die acht personen zijn, wordt woensdag bekend.

De commissie ‘voorziet alle kandidaat-nachtburgemeesters van een onderbouwd advies over hun sterkte punten voor het nachtburgemeesterschap. Op deze manier krijgen het publiek en de jury een eerlijker en breder beeld van de sterke punten van elke kandidaat.’ Ook krijgen kandidaten door het gesprek met de commissie een vollediger beeld van wat de functie inhoudt en of zij daar geschikt voor zijn.

De Nachtraad Amsterdam, een overleg tussen verschillende partijen uit het Amsterdamse nachtleven, stelde de commissie samen. Daarin zitten Kim Tuin, Chahida Bouataouan, Jojanneke van der Veer, Karim Batoun, Deniz Karaman, Rob Simon en Sander Petit.

Online stemmen vanaf 12.00 uur

Op de website van Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM) kunnen geïnteresseerden woensdag vanaf 12.00 uur stemmen op hun favoriete kandidaat. Het publiek heeft daar één week de tijd voor. Na de online verkiezing gaan vijf kandidaten door naar de finale. Ook verdient de kandidaat met de meeste stemmen ‘de online publieksstem’, die al meetelt voor de finale. Daarnaast kan de kandidatencommissie een wildcard inzetten ‘als een kandidaat welke volgens de commissie over de nodige competenties beschikt, maar zichzelf in de online campagne minder goed heeft weten te profileren’ niet doorgaat naar de finale.

De vijf of zes kandidaten die de finale halen, worden op 14 maart om 12.00 uur bekendgemaakt. Die avond is er ook een debat in Pakhuis de Zwijger over de toekomst van het nachtleven. De finale is 22 maart in Bitterzoet. Dan zullen het publiek en een vijfkoppige jury bepalen wie de nieuwe nachtburgemeester wordt.

Voor 2023 is er een bijdrage van 1000 euro per maand beschikbaar voor de nieuwe nachtburgemeester. Daar lobbyden de Nachtraad en Stichting N8BM al langer voor bij de gemeente. De functie zou ‘onvoldoende inclusief en toegankelijk’ zijn, omdat er geen vergoeding tegenover stond.

De vergoeding moet de drempel voor kandidaten om zich op te geven verlagen. Naar verwachting is de nachtburgemeester minimaal twee dagen per week bezig met de functie. Volgens de gemeente, stichting en Nachtraad is het ‘belangrijk dat de nacht weer een nieuw gezicht krijgt en dat de functie van nachtburgemeester toegankelijk moet zijn voor iedereen die daarvoor geschikt is, ongeacht diens financiële situatie’.

Eerdere nachtburgemeesters 2020-2023: Ramon de Lima (waarnemend nachtburgemeester)

2018-2020: Shamiro van der Geld

2012-2018: Mirik Milan

2010-2011: Isis van der Wel

2008-2010: Josine Neyman en Kristel Mutsters

2006-2008: Chiel van Zelst

2003-2006: Nachtwacht - Anne Hemker, Joost van Bellen, Lex Breet, Felix van der Eerden, Dick Koopman, Kim Tuin, Puck Verdoes en Maz Weston

