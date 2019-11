Acht jaar cel voor doodrijder A10

Het gerechtshof heeft Johnny O. ook in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor een dodelijke aanrijding op de A10 in december 2018. Daarnaast is O. tot vier jaar na zijn vrijlating zijn rijbewijs kwijt. Bij de aanrijding kwamen twee motorrijders om het leven.