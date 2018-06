Acht jaar cel voor dodelijke steekpartij in West

Volgens de rechter besefte S. goed waarom hij was aangehouden. Hij vertelde in de politieauto uit zichzelf dat hij een groot probleem had en iets had gedaan zonder daarbij na te denken. Hij zei dat hij straf verdiende en dacht ongeveer tien jaar de gevangenis in te moeten voor zijn daad.



Die verklaring wordt ondersteund door de verklaring van een taxichauffeur, die de steekpartij zag gebeuren.



Elf jaar

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden elf jaar cel geëist, omdat Jamal S. 'nietsontziend en op de openbare weg op een drukke zaterdagavond' een 'veertigjarige vader' doodde. Dat leverde een gruwelijk scene op. "Hij liet zijn slachtoffer doodbloedend achter. Het verdriet bij de nabestaanden is immens."



De rechtbank komt tot een lagere straf van acht jaar na een vergelijking met uitspraken in soortgelijke zaken. Er is in dit geval geen sprake van strafverzwarende omstandigheden, zoals een extreem gewelddadige wijze of gevaar geweest voor omstanders.