Acht jaar cel geëist tegen Georgiër voor fataal geweld Rozengracht: ‘Er waren echt minder vergaande opties’

De rechtbank van Amsterdam. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Met Sandro M. was accountant Martin L. naar eigen zeggen onderweg naar huis na een kroegentocht. Het ging mis toen Marcos Coelho in zijn groene cabrio het tweetal passeerde, rond 00.15 uur, in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juli. “Hij reed veel te hard en onvoorzichtig”, zei Martin L. dinsdag in de rechtbank.

Op de Rozengracht, vlak bij de Westermarkt, riepen ze Coelho toe dat hij langzamer moest rijden. Vervolgens schopten ze tegen Coelho’s auto, verklaarden getuigen eerder. Iets wat L. zich niet meer kan herinneren.

Op het trottoir

Getuigen zagen ook hoe Coelho zijn auto met de voorwielen op het trottoir parkeerde, met de lichten nog aan. Vervolgens zou M. ‘in een vechthouding’ op de Braziliaan af zijn gekomen, waarna Coelho naar de kofferbak liep en er een ijzeren buis van ongeveer een meter lang uithaalde.

De verdachten hadden drank op en ook Coelho had gedronken, ongeveer tien of elf glazen alcohol, bleek later uit bloedonderzoek.

Gebroken neus

Wie als eerste uithaalde, daarover zijn de getuigen verdeeld. Maar Coelho raakte M. minstens één keer op zijn hoofd met de buis, met een gebroken neus en een hoofdwond tot gevolg. M. stak vervolgens acht keer in op het slachtoffer, waarbij onder andere zijn borst en een slagader in zijn linkerbeen werden geraakt. Van wie het mes was dat M. gebruikte, is niet duidelijk.

Coelho viel op de grond, net als de ijzeren buis. Dat is te horen in een video die een omstander maakte. Terwijl M. en het slachtoffer vochten, probeerde L. zijn vriend te beschermen, zegt L. “Ik dacht dat zijn leven op het spel stond.” Hij pakte de buis van de grond en sloeg daarmee het slachtoffer. Hij verklaarde dat hij pas later zag dat Coelho gestoken was en onder het bloed zat. “Toen stak ik mijn handen in de lucht en kwam de politie er al aan.”

Aan huis gekluisterd

M., rugbycoach van beroep, was dinsdag niet aanwezig in de rechtbank. Volgens zijn advocaat Johan Keizer heeft hij door het incident psychische klachten en zit hij aan zijn huis in Georgië gekluisterd. Hij stelt dat zijn cliënt uit zelfverdediging handelde, nadat hij werd geslagen met de buis.

Het OM vindt ook dat M. zich mocht verdedigen, maar vindt acht keer steken met een mes niet in verhouding staan tot één keer slaan. “Een mes is een geijkt middel om iemand van het leven te beroven. Er waren echt minder vergaande opties, zoals dreigen met het mes of minder vaak en niet op vitale lichaamsdelen steken.”

Levensgenieter

M. heeft volgens de officier ook niet laten blijken dat er sprake was van een ‘hevige gemoedstoestand’, zoals woede of paniek, waardoor het ‘buitensporige’ geweld gerechtvaardigd zou kunnen worden.

Volgens nabestaanden van Coelho was hij een levensgenieter die zijn positieve energie deelde met veel mensen. Hij woonde al ruim twintig jaar in Nederland. “Hij was misschien niet de rustigste, maar hij zou nooit iemand zonder reden aanvallen. Hij moest wel diep geraakt zijn om uit zijn auto te komen.”