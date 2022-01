Acht jaar cel geëist in zaak dood filmmaker Wouter van Luijn

Wouter van Luijn tijdens de première van de film Wolff, in 2013. Beeld .

Dat meldt de regionale krant Ultima Hora.

In de ochtend van 13 juli 2018 overleed Wouter van Luijn op het Spaanse eiland Mallorca. Hij was in elkaar geslagen in de stad Palma, in de beruchte wijk Son Banya. Naar verluidt wilde hij cocaïne kopen en was hij ernaartoe gegaan na een feest.

In Son Banya werd Van Luijn beroofd door een groep waartoe ook hoofdverdachte Adrián H.F. behoorde. De regionale krant schrijft dat de verdachte de Nederlandse filmmaker meerdere keren in het gezicht sloeg, waarna Van Luijn op de grond viel. Die kon niet reageren of opstaan.

De Nederlander is overleden aan een hartstilstand, schrijft de krant. Adrián H.F. had volgens de officier van justitie 800 euro uit de portemonnee van Van Luijn gestolen.

Eerder werden vier andere verdachten vrijgesproken. Volgens lokale media ging het om minderjarigen.

Baken van rust

Wouter van Luijn, geboren in Limburg, studeerde Montage op de Filmacademie in Amsterdam. Hij werkte mee aan films als Aanmodderfakker, Brasserie Valentijn en Rabat. Postuum won hij een Gouden Kalf voor zijn werk in het drama Wij.

Kort na het overlijden van Van Luijn werd in Tuschinski een herdenking georganiseerd. Scenarist en regisseur Anne Barnhoorn omschreef de filmmaker als ‘een baken van rust’.