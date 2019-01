Acht Amsterdamse moordzaken in coldcasekalender 2019

- De 20-jarige Alwin Sterk woont samen met een vrouw in de studentenflat Zilverberg in Noord. Hij wordt voor het laatst gezien op maandag 24 april 1972.



- Jack de Bakker (50) reist veel van Amsterdam naar Thailand en Brazilië, maar komt de laatste keer niet aan in Brazilië. Op 15 oktober 2004 is er voor het laatst telefonisch contact met hem.



- Op 15 oktober 2011 wordt Hennie Schellenberg (85) in haar woning aan het Berlagehof overvallen, mishandeld en verkracht door een negroïde man.



- Sahin Adhami (33) heeft een groentewinkel en wasserette in Amsterdam, maar is daarnaast ook actief in de drugswereld. Op 2 april 1995 wordt zijn levenloze lichaam gevonden in zijn huis aan de Heinsiussstraat in Zaandam.



- Op 6 januari 1997 wordt in de Haarlemmermeerpolder het lichaam van de 35-jarige Hayrettin Sahin gevonden. Hij woonde aan de Reina Prinsen Geerligsstraat in Amsterdam.



- Een boer ziet op vrijdag 2 oktober 1998 het lichaam van Kanadid Ahmen Gas (28), een vluchteling van 28 jaar uit Ethiopië, drijven in het Haarlemmermeer. Hij woonde aan de Sumatrastraat in Amsterdam.



- In het water van het IJ wordt op 17 mei 2004 een blauwe sporttas gevonden. Hierin zit het onderlichaam van een vrouw, met benen en voeten.



- In de Lauriergracht en Prinsengracht worden lichaamsdelen gevonden van een vrouw. Van dezelfde vrouw worden in de Egelantiersgracht nog meer lichaamsdelen gevonden, in een grijsblauwe koffer.