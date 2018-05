Achmed Baâdoud wordt adviseur van de brandweer

Vrouwen, jongeren of Amsterdammers die in een ander land geboren zijn, het maakt Achmed Baâdoud (46) niet uit. Vanaf begin juni gaat hij z'n best doen om ze in de gelederen van het brandweerkorps op te nemen.



Baâdoud is op de hoogte van de ronduit slechte relatie tussen het kader van de Amsterdamse brandweer en de top onder leiding van commandant Leen Schaap. Die gaan al een tijd rollend over straat wegens een conflict over de arbeidsvoorwaarden. "Het is geen gespreid bedje nee, daar ben ik mij van bewust," erkent hij.