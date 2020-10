Achmed Baâdoud, ex-bestuurder Nieuw-West, wordt adviseur Haga Lyceum

Achmed Baâdoud. Beeld Marc Driessen

PvdA’er Baâdoud (48) was van 2006 tot 2018 bestuurder van Nieuw-West. Met ingang van deze week is hij actief voor het Haga Lyceum. “Ik ga de school adviseren op bestuurlijk-organisatorisch vlak en financiën en ga zoeken naar draagvlak voor een transparante school. Ook ga ik me bezighouden met het verbeteren van de contacten met de gemeente, met ouders en docenten. En het is de bedoeling dat ik help bij het opzetten van een raad van advies.”

Het Haga Lyceum – met het Avicenna College in Rotterdam de enige middelbare islamitische school in Nederland – kent vanaf de start in 2017 veel turbulentie. De school groeit hard (vorig jaar waren er 296 leerlingen, nu 430) maar kampt ook met veel strubbelingen.

AIVD

Vorig jaar kwam het Haga Lyceum in opspraak toen de AIVD waarschuwde voor het gevaar van radicalisering. In juni deed de Onderwijsinspectie aangifte wegens het afluisteren van medewerkers op de school. Kort daarvoor was directeur-bestuurder Soner Atasoy de wacht aangezegd. Hij probeert nu via verschillende gerechtelijke procedures zijn ontslag ongedaan te maken.