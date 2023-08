Ace & Tate-oprichter Mark de Lange: ‘Ik heb het leuk gehad bij ASC, maar het corps is eigenlijk niet meer van deze tijd’

Mark de Lange: ‘Elton John draagt veel Cutler & Gross. Johnny Depp draagt veel Moscot. Tja, dat soort dingen weet ik. Ik ben toch een beetje een vakidioot.’ Beeld Harmen de Jong

Laren

“Ik groeide op aan de Oud Blaricummerweg, met twee superlieve ouders. Mijn vader was vijftig toen ik kwam, mijn moeder 40 – ik was een soort laatstekanskind. Mijn vader Jack was begonnen in het familiebedrijf, De Lange Schoenen, ze hadden winkels in Amsterdam, aan het Koningsplein, in de Utrechtsestraat, de Van Baerlestraat. Later is mijn vader merken gaan vertegenwoordigen en importeren, dus toen gingen we altijd met vakantie naar Engeland of Italië, schoenenfabrieken bekijken. Toen heb ik me stierlijk zitten vervelen.”

“Mijn vader heeft als kind in de Tweede Wereldoorlog drie jaar ondergedoken gezeten. Zijn familie was verraden, zijn ouders hebben, gescheiden van elkaar, Auschwitz overleefd; mijn vader heeft zestien onderduikadressen gehad. Het laatste adres was bij een koster in Drenthe. Overdag zat hij verstopt onder de preekstoel, ’s avonds mocht hij naar buiten.”

“Zijn jeugd was verschrikkelijk, maar hij heeft het goed af kunnen sluiten. Het was geen allesbepalend onderwerp thuis toen ik jong was. Mijn vader is er later wel over gaan vertellen, ook op mijn oude basisschool, omdat hij zich realiseerde dat de oorlog voor jongere generaties steeds minder leefde. Maar zijn jeugd heeft hem nooit gedefinieerd. Hij was als vader altijd ontspannen en optimistisch. Hij is altijd een voorbeeld geweest voor mij. Steeds meer, merk ik, nu ik ouder word.”

BEETS

“Mijn dispuut, van het Amsterdamsch Studentencorps. Gek genoeg is het tegenwoordig iets om je voor te schamen, lidmaatschap van het corps, maar ik heb daar een heel leuke start van mijn studententijd gehad. BEETS heeft een literaire inslag, wij deden nét iets meer dan alleen bier zuipen. Het corps ligt wel echt achter mij. En wat je nu hoort over het ASC, dan weet je toch eigenlijk dat het corps in deze vorm niet meer van deze tijd is.”

De Lange

“Die achternaam is natuurlijk hilarisch als je zo klein bent als ik. 1.74 ben ik nu, dat vind ik nog wel meevallen, maar als kind was ik écht heel klein. Op mijn vijftiende zag ik eruit als twaalf. Ik had geen baardgroei, een piepstemmetje. Heel smal ook nog, een minuscuul klein opdondertje. In de tijd dat ik veel naar clubs ging had ik een tijdje van die Buffalo’s aan, schoenen met hele dikke zolen, om maar wat groter te lijken. Maar op een gegeven moment dacht ik toch: waar de fuck loop ik mee rond?”

New York

“Ik was voor het eerst met vakantie met mijn vriendin, nu vrouw, Eva, in New York. Elke dag kwamen we langs een winkel die Oliver Peoples verkocht, een heel mooi brillenmerk, maar voor mij onbetaalbaar. Maar op de dag dat we terug zouden vliegen, hing er opeens een sale-bordje. Ik ben naar binnen gerend en heb een montuur gekocht. In Nederland moest ik er glazen in laten zetten, maar dat was superduur, en duurde ook nog eens weken. Het was heel lastig, terwijl ik gewoon een huis-tuin-en-keukensterkte heb. Maar die verkoper deed enorm lastig. Ik moest duurdere glazen, onnodige coatings. Ik dacht: dude, ik heb niets bijzonders, zet er gewoon glazen in, klaar. Het kan zoveel eenvoudiger. Dat werd het idee voor Ace & Tate.”

Stockholm

“Daar hebben we nu een winkel, net als in Kopenhagen, Berlijn, Dublin en Barcelona. Grappig genoeg zit er een enorm verschil tussen Denen en Zweden. De Denen zijn veel vrijer en losser, een beetje zoals Amsterdammers. Zweden zijn vrij gereserveerd, die kopen de meer ingetogen modellen. We experimenteren ook wel met wat uitgesprokener kleuren, zware frames, knalroze of felgroen. Dat verkoopt niet goed in Zweden, maar juist wel in Denemarken.”

Acetaat

“Een type kunststof waar veel brillen van gemaakt zijn. Wij gebruiken bioacetaat, iets minder schadelijk voor het milieu. Ik was bezig met het idee van Ace & Tate en was op zoek naar een naam. Overal in huis hingen whiteboards met namen erop, ik geloof dat Foundation Eyewear een serieuze optie was. Zó saai. En op een avond zat ik aan mijn keukentafel, na te denken over dat woord acetaat, en toen zag ik dat zo uit elkaar schuiven. Hey, Ace, Tate, dacht ik. Dat was ’m.”

Nike

“Een van de mooiste consumentenmerken. Het is letterlijk voor iedereen. Iedereen kent het, bijna iedereen draagt het. Ik las Shoe Dog, het boek van oprichter Phil Knight – superinspirerend. Ook hij heeft momenten gehad dat zijn bedrijf dreigde om te vallen. Bij Ace & Tate is er een periode geweest dat we op de rem moesten trappen. De basis was niet goed geregeld, we moesten eerst onze processen op orde krijgen voor we verder konden groeien. Maar ook bij Nike is zo veel bijna misgegaan, en nu is Nike zó groot. Dat was heel vet om te lezen, en ook wel geruststellend. Niet dat ik denk dat Ace & Tate zo groot kan of moet worden als Nike. Ik geloof dat je met een soort gezond optimisme en een flinke plaat voor je hoofd een heel eind kunt komen, maar ik ben mijn eigen welzijn best belangrijk gaan vinden. En ik heb een gezin. Ik hoef niet altijd in dienst te staan van mijn bedrijf, ik wil mijn dochters naar de opvang brengen. De baby gaat om half zeven slapen, als ik voor die tijd niet thuis ben, zie ik haar dus niet. Ik vind het leuk om Ace & Tate uit te bouwen, maar ik vind kwaliteit en goede service blijven leveren stukken belangrijker. World domination is niet langer het enige doel.”

98 euro

“Dat is heel lang de vaste prijs geweest voor een montuur. Nu is het 110 euro, inclusief standaard glazen. Bij andere opticiens loop je binnen voor een frame, dan komt er nog een bedrag bij voor je glazen, en dan weer voor je coating, en dan moet je weer bijbetalen voor dunner glas. Dat kan simpeler, dachten wij. Ik vond het zelf heel raar dat ik dertig paar sneakers had, en maar één bril. Als zo’n bril wat simpeler is, en lager geprijsd, kun je meerdere frames kopen. En we merken ook dat we sneller een tweede of derde bril verkopen aan klanten dan gemiddeld. Al komen de meeste mensen gewoon omdat we een goede prijs hebben.”

“We begonnen in een door muizen overlopen kantoor, met één lelijk tafeltje met een spiegel, en daar lagen alle brillen op. We wilden eigenlijk online beginnen, met een paar shop-in-shops, maar mensen kwamen steeds ons kantoor binnenlopen omdat ze dachten dat dat onze winkel was. En in de loop van 2013 verscheen er een stukje in Het Parool over dat ons merk zo’n goed idee was. Toen is het gaan vliegen.”

Guns N’ Roses

“Mijn eerste en grootste muzikale liefde. Ik ben altijd fan geweest – op mijn tiende heb ik ze voor het eerst gezien, in de Kuip, ik heb het kaartje nog steeds. Ik vind het goede muziek, maar het is meer iets emotioneels dan iets rationeels. In 2016 waren ze weer min of meer bij elkaar, toen ben ik naar idioot veel concerten van ze gegaan. In Parijs, Londen, een paar keer in Duitsland. Ik ben ze als een groupie achterna gereisd. Ik draag ook nog steeds Guns N’ Roses-shirts. Ik denk dat de meeste jonge mensen hier zich vooral afvragen waarom ik van die lelijke doodshoofden op mijn shirt heb, en de rest van de collega’s denkt: laat maar gaan.”

Reframe

“Gaandeweg leer je natuurlijk dat het beste wat je kan doen voor de wereld is om géén nieuwe producten te maken. En het is jammer dat mensen ongebruikte spullen thuis hebben liggen. Daaruit ontstond Reframe: klanten kunnen hun montuur terugbrengen als ze het niet meer dragen en krijgen dan een voucher voor de volgende. Intussen herstellen wij hun oude bril en verkopen we die voor een lagere prijs. Operationeel is dat heel tricky. Spullen innemen en herstellen op een manier die niet schadelijk is voor het milieu, is lastig. Maar we vinden het heel tof, en mensen hebben er ook zin in. We willen dat in 2024 dus meer gaan uitbouwen.”

Elton John

“Wat een icoon, als artiest én als brillendrager. Ik baal dat ik zijn afscheidstournee heb gemist. Zijn brillen zijn niet mijn stijl, heel extravagant natuurlijk, maar hij draagt ook veel Cutler & Gross. Dat is een klassiek Engels merk. Ace & Tate heeft hij niet, helaas. Johnny Depp draagt veel Moscot. Tja, dat soort dingen weet ik. Ik ben toch een beetje een vakidioot.”

Alfred

“Een van onze everyday icons. Een belangrijk frame dat al lang in onze collectie zit. Geen idee naar wie hij vernoemd is. Veel namen komen van muzikanten. Ik draag zelf meestal de Neil, een metalen frame dat mijn ouders een ziekenfondsbrilletje zouden noemen, vernoemd naar Neil Young. De Saul is van gitarist Slash, die heet Saul Hudson, de James komt van James Hetfield, zanger en gitarist van Metallica. De Dave komt van Dave Mustaine, van Megadeth. Slaat natuurlijk nergens op om daar een bril naar te vernoemen, maar ik vond het wel geinig.”

Slaap

“Slecht. Altijd al. Ik ben een slechte slaper, en nu met de baby al helemaal. Ik lig er om tien uur in omdat we een kind hebben dat het ’s nachts heel leuk vindt om wakker te worden. Best saai, maar dat is nu eenmaal nodig nu. En tegelijk heb ik ’s nachts ook hele businessplannen bedacht, dus die slapeloosheid brengt me ook wat.”

Giving Goggles

“Aan het begin van de pandemie was er een enorm tekort aan oogbescherming. Toen besloten we veiligheidsbrillen te doneren. Zo konden we iets terugdoen voor al het medisch personeel. Het was fijn voor het team om iets te kunnen. We mochten openblijven tijdens de lockdowns omdat we een medisch gerelateerd product verkopen, mensen hebben toch een bril nodig, maar het werken in de winkels was lastig. Agressieve klanten, mensen die de coronaregels bullshit vonden, en ogen opmeten van achter een scherm. Iedereen moest een nieuwe vorm vinden. Die giving goggles-actie gaf een positieve vibe. Het waren geen Ace & Tatebrillen, helaas, dat duurde te lang. Die brillen moesten er gewoon direct komen.”

Tien jaar

“We hebben het net gevierd, met het hele team. Het was een trip down memory lane, je gaat toch nadenken over wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. Ik kijk meestal meer naar de problemen dan naar de dingen die fantastisch gaan. Denk vaak: oh mijn god, dit is niet goed gefikst, hier heb ik niet goed over nagedacht, maar uiteindelijk hebben we toch iets tofs neergezet. 114 mensen op kantoor, 700 mensen bij elkaar als je alle winkels meeneemt. Dat is onwerkelijk, ik wil er ook niet te lang over nadenken, want het is ook een enorme verantwoordelijkheid. Je mag het niet verknallen.”