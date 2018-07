Accu's vormen nu buffer voor zonnestroom Arena

Het gaat om een opslagpakket van 2,8 MWh en is bedoeld om de zonnestroom op te slaan die op het dak van de Arena wordt geproduceerd. De 4200 zonnepanelen rond de rand hebben een gezamenlijk piekvermogen van 1,1 megawatt.



De opslagcapaciteit is voldoende om het stadioncomplex tussen de een en drie uur van stroom te voorzien. Het stadion beschikt verder over een back-up met dieselgeneratoren. Het accupakket heeft een vermogen dat vergelijkbaar is met een windturbine: zo'n 3 megawatt.



Op het parkeerterrein van het stadion komen laadpalen, eerst 18, later uit te breiden tot 200, met ook de mogelijkheid om vanuit die auto de Arena van stroom te voorzien. De bezoeker die met zijn elektrische auto een evenement bezoekt neemt dan zijn eigen stroom mee en levert die voor een vergoeding aan de Arena, en wel zo dat de rit naar huis ook nog mogelijk blijft.



Goedkoop

De accu's worden geleverd door Nissan, dat in zijn elektrische Leaf een batterijpakket heeft en dat omwisselt voor een nieuw exemplaar wanneer het niet meer voldoende presteert. Dat wil zeggen op zo'n 70 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit. Maar dat is altijd nog ruim voldoende om in te zetten voor stationaire opslag, zoals nu bij de Johan Cruijff Arena.



De accu's zijn zo'n 40 procent goedkoper dan nieuwe batterijen met een gelijke capaciteit. Ze worden gedemonteerd en voorzien van nieuwe stroomregeling, waarna ze in racks worden geplaatst. In totaal bestaat iets minder dan de helft van de batterijen uit 'tweedehands' exemplaren. Dat komt vooral doordat er nog niet voldoende exemplaren zijn teruggekomen uit oude Leafs.