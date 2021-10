Accountant en achterneven krijgen celstraf voor hulp aan Amsterdamse onderwereld

Beeld Getty

De registeraccountant en zijn achterneven kwamen in beeld in onderzoeken naar de tot levenslang (wegens moordopdrachten) veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. (40) en diens vermoede misdaadpartner Muhammed S. (31). Die laatste kreeg 13 jaar en 5 maanden cel voor drugsimport via vissers uit Urk en staat momenteel samen met onder anderen Naoufal F. weer centraal in een onderzoek naar fataal geweld in 2016.

‘Faciliteerders’

In de uitvoerige onderzoeken Tandem I, ­Tandem II en Tandem III naar Naoufal F. en diens entourage stuitte de recherche ook op versleutelde, maar inmiddels leesbare onderlinge PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die leken te wijzen op contacten van Muhammed S. met helpers in de bovenwereld. Dat leidde tot het onderzoek onder codenaam Tandem IV, ook wel Tandem Financieel genoemd.

In die zaak stonden de registeraccountant en zijn achterneven centraal. Zij traden volgens justitie op als ‘faciliteerders’ voor Naoufal F. en Muhammed S.. Zij lieten hun contante (misdaad)geld volgens justitie legaal lijken waarna het via de bank kon worden overgemaakt, bijvoorbeeld naar een advocaat en naar het Centraal Justitieel Incassobureau, om een in ­beslag genomen auto terug te krijgen.

De rechtbank veroordeelt de registeraccountant wel voor de valsheid in geschrifte, maar niet voor het witwassen dat justitie hem ook verwijt. Zijn achterneven worden wel voor valsheid in geschrifte, het hebben van valse facturen en witwassen veroordeeld.

Rand boven- en onderwereld

De drie opereerden ‘op de rand van de boven- en onderwereld’, stelt de rechtbank.

Juist als registeraccountant had R.C. ‘zijn administratie moeten voeren volgens de regelen der kunst’, schrijft de rechtbank in het vonnis. Juist hij had zich ‘moeten onthouden van deze strafbare handelingen’, maar ‘misbruikte zijn kennis voor criminele activiteiten’. Hij heeft het vertrouwen van de maatschappij beschaamd en het aanzien van de beroepsgroep ernstig geschaad.

Voor de registeraccountant zou ruim een jaar celstraf volgens de rechtbank redelijk zijn, maar zijn rechtszaak heeft ruim een jaar te lang geduurd. Daarom krijgt hij een korte gevangenisstraf plus een werkstraf.

Het Openbaar Ministerie had ook gevraagd hem een beroepsverbod van een jaar op te leggen. Dat doen de rechters niet omdat hij de misdrijven niet als registeraccountant heeft gepleegd, maar via bedrijven die hij naast zijn praktijk had.