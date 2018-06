AccorHotels heeft interesse in belang Air France-KLM

Volgens de zakenkrant kijkt AccorHotels specifiek naar de deelneming van de Franse staat. Die heeft momenteel nog ruim 14 procent van de aandelen Air France-KLM in handen.



AccorHotels zei in een verklaring de afgelopen jaren al vaker te hebben gesproken met het luchtvaartconcern, om bijvoorbeeld gezamenlijk digitale- en loyaliteitsplatformen te ontwikkelen.



Een en ander bevindt zich nog in een vroeg stadium en er is dan ook geen enkele zekerheid dat de onderneming uiteindelijk een belang in Air France-KLM, of een andere deal, zal krijgen, aldus een verklaring. Over de deelneming van de Franse overheid in Air France-KLM ging AccorHotels niet in.



