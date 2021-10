Academische ziekenhuizen organiseren ‘grootste protestactie ooit’

In Amsterdam doen 18 afdelingen van het VUmc en 34 afdelingen van het Amsterdam MC mee aan de protesten. Beeld Jakob van Vliet

De actievoerders gaan dinsdag een etmaal lang een zondagsdienst draaien, waardoor alle planbare zorg die dag komt te vervallen en alleen spoedzorg en behandelingen die niet kunnen worden onderbroken doorgaan. Met 279 deelnemende ziekenhuisafdelingen is het volgens de vakbond FNV ‘de grootste actie ooit in de academische ziekenhuizen’.

Ook de CNV, de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD) en de zorgvakbond FBZ staan volgens de FNV achter de actie. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU biedt naar de zin van de demonstranten een te geringe loonsverhoging. Ook wordt er volgens hen te weinig gedaan aan de hoge werkdruk.

Het Amsterdam UMC doet met 18 afdelingen van de locatie VUmc en 34 afdelingen van de locatie AMC mee. Bij de vorige demonstratie op 28 september waren dat nog 7 afdelingen van het VUmc en 4 van het AMC. De bereidheid onder personeel om mee te doen is dus flink toegenomen. Afdelingen die een zondagsdienst draaien zijn onder meer de intensive care, operatiekamers en radiologie. Zorg die wél doorgaat moet spoedeisend zijn of niet uitstelbaar. Ook zal er in geval van een calamiteit gewoon zorg verleend worden.

‘Vijf over twaalf’

De deelnemers aan het protest houden onder meer protestmarsen van ongeveer een uur rond de ziekenhuizen, sport- en mindfulnessclinics, pubquizzen over de inhoud van de cao, voorleesmarathons op kinderafdelingen en speeches op zeepkisten. Om 12.05 uur applaudisseren ze voor zichzelf. “Het is namelijk niet eens meer vijf voor twaalf, maar inmiddels vijf over twaalf,” aldus de FNV. Medewerkers die acute zorg verlenen of behandelingen doen die moeten doorgaan, lopen in veel gevallen met een actiebutton op, aldus de FNV. Ook worden er affiches opgehangen op hun afdelingen.

De ziekenhuismedewerkers willen een loonsverhoging van 3 procent en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. “De uitstroom in de UMC’s is verontrustend hoog. Komen zij nu niet voor zichzelf op, dan is er straks niemand meer over om zorg te leveren,” zegt Elise Merlijn, die namens de FNV onderhandelt .