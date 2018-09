Academisch jaar in de stad van start

In het Maagdenhuis van de UvA is voormalig waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen te gast. Hij houdt een toespraak over het belang van de universiteit voor de stad.



Hoogleraar maarten de Rijke geeft een presentatie over hoe kunstmatige intelligentie de stad kan helpen en Collegevoorzitter Geert ten Dam houdt een pleidooi voor een vernieuwd sociaal contract tussen de UvA en de stad. De inloop aan het Spui is om 14.30 uur.



Op de faculteit van de VU op de Boelelaan is minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) een van de sprekers. De Jonge houdt een verhaal over de uitdagingen voor studenten, overheid en de universiteit in de 'Connected World', het thema van de opening van de VU.



PvdA-politica Tanja Jadnanansing modereert een panel met studenten en VU-wetenschappers. Het programma in de foyer van de VU begint om 16.00 uur.