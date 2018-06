Aboutaleb wil niet naar Amsterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft geen plannen om over te stappen naar Amsterdam. Dat zei de burgervader van Rotterdam zondagavond in het programma Studio Rusland.



Aboutaleb, die tussen 2004 en 2007 wethouder was in Amsterdam, kreeg de vraag voorgelegd nadat vorige week geruchten in de wereld waren geholpen dat Aboutaleb een sollicitatiebrief zou hebben gestuurd.



In het voetbalprogramma voelde hij zich geroepen om die te weerspreken. "Amsterdam krijgt een andere burgemeester die luistert naar een andere naam," antwoorde hij presentator Henry Schut op zijn vraag of Aboutaleb de overstap zou maken. Eerder had hij ook al gezegd in een talkshow van Wilfred de Jong dat hij een overstap naar Amsterdam niet als een promotie zou zien.



Aboutaleb zei ook dat hij in principe voor Nederland juicht bij het WK, maar blij is met de tweede kans die hij krijgt om voor een team te juichen door de deelname van Marokko. Maandag speelt Marokko, dat al twee wedstrijden verloor, tegen Spanje.