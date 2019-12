‘Abortusmoord’ in Diemen: ‘Hij wilde een dochter, maar God stuurde een zoon’

Dennis en Patricia. Beeld Privéfoto

Het blijft voor zus Fabiana zó onvoorstelbaar onbegrijpelijk: waarom zou de verloofde van haar zus een kindje dat bijna geboren ging worden, willen aborteren, vermoorden? Acht maanden zwanger was Patricia, die Dennis van E. uit Diemen drie jaar geleden had leren kennen toen hij op vakantie was in het grote Zuid-Amerikaanse land. Hij geldt als een intelligente man, die als financieel expert en pensioendeskundige geregeld in de media opdook, die het financieel zo goed had gedaan dat hij kon stoppen met werken.



De 32-jarige Patricia komt uit een arme familie uit Fortaleza, in de gevaarlijke wijk Jangurussu. Ze werkt als verkoopster en schoonmaakster en kreeg uit een eerdere relatie al twee zoons. De grote, gespierde, succesvolle Dennis van E. (48) komt als een geschenk uit de hemel in 2016. “Hij gedroeg zich hier als een heel goed mens, hij behandelde ons goed, hij zou het huis waar we wonen laten afbouwen. Hij is hier meerdere keren geweest, soms zelfs een paar maanden. We geloofden dat alles goed zou komen,” vertelt Fabiana, telefonisch.

Portret van Patricia Dos Santos. Dennis van E. wordt ervan verdacht haar te hebben vemoord in Diemen. Beeld prive

Vriendelijk

Eind september gaat Patricia voor het eerst naar Nederland. Buren in de flat in Diemen vertellen na het abortusdrama dat ze inderdaad ‘sinds enkele weken’ een vrouw in de flat zagen, terwijl Dennis al jaren alleen woont. Hij staat bekend als een vriendelijke man die verder zijn eigen gang gaat.

Patricia belt elke dag met haar familie. Dennis gedraagt zich anders in Nederland, vertelt Fabiana uit de gesprekken die ze voert met haar zus. Hij wil het kind niet, sinds hij heeft gehoord dat het een jongetje is. Maar Patricia weigert over abortus te praten.



Fabiana vertelt over het laatste telefoontje met Patricia. Dat haar zus bang was, dat Dennis al rondliep met het plan om haar abortuspillen te laten innemen. Patricia durfde niet weg te gaan, vertelt Fabiana. Ze spreekt geen Engels of Nederlands en bovendien heeft Dennis haar tickets betaald.

Fabiana raadt Patricia aan met een tekst in haar telefoon naar de politie te gaan. Maar Patricia durft niet. Ze is bang dat Dennis zelfs haar familie iets zal aandoen. Fabiana stuurt zelf een appje naar Dennis: stuur haar terug of ik bel de politie. Ze krijgt in de ochtend van 18 oktober een vreselijk antwoord: Dennis appt dat Patrica naast hem ligt en niet meer beweegt.



De familie leeft weken in onzekerheid. In het weekend van 24 november komen de lichamen terug uit Nederland. Ook van het kleine ongeboren kindje. Tijdens de emotionele uitvaart ligt de kleine in een mooi wit kistje naast zijn moeder.

De uitvaart van Patricia en haar ongeboren zoontje. Beeld Privéfoto

Drugs

Wat er is gebeurd hoort de familie per e-mail, van het Braziliaanse consulaat in Nederland. Patricia had abortuspillen ingenomen, was daarna onwel geworden en gevallen. Op haar hoofd. Dennis is aangehouden, want hij riep geen hulp in toen dat moest. Ook had hij drugs gebruikt.



Fabiana is ervan overtuigd dat Dennis de moordenaar zit. Ze weet wat haar zus haar in een laatste telefoongesprek zei: “Hij wilde geen zoon,” vertelt Fabiana. “Zij is zwanger geworden de laatste keer dat hij hier was. Hij wilde altijd een dochter. Maar God stuurde een zoon. Hij heeft dat nooit geaccepteerd. Hij is de moordenaar. Hij dwong mijn zus om abortuspillen te nemen.”

Grote rol

Dennis meldde zich de dag dat Patricia overleed zelf bij de politie. De weken na het drama wordt de aanklacht tegen hem verzwaard, van ‘dood door schuld’ naar ‘doodslag en illegale abortus onder strafverzwarende omstandigheden’.

Doodslag omdat hij geen hulp inriep toen Patricia doodbloedde. De illegale abortus vanwege de drugs en de pillen die zij vermoedelijk gedwongen moest innemen. De verklaringen van de familie van Patricia spelen een grote rol.

Dennis’ kant van het verhaal is nog een raadsel. Zijn advocaat wil niet met de media praten. Justitie meldt dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek en verklaringen aflegt. Maar over de inhoud zegt het Openbaar Ministerie niks. Wel heeft Dennis inderdaad verklaard dat hij liever een meisje wilde dan een jongen, zeggen bronnen rond het onderzoek. Maar hij ontkent dat hij haar heeft vermoord.

Het zal nog vele maanden duren voordat de familie in Fortaleza meer te weten komt. Ondertussen is het in die harde arme wijk een kwestie van overleven. Buren en vrienden hebben - omgerekend - zo'n 4000 euro ingezameld. Voor Patricia's kinderen. Want niemand weet hoe het nu verder moet.