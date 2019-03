Abortusklinieken Casa niet vervolgd

De abortusklinieken werden in 2017 failliet verklaard, waardoor veel ophef ontstond en zorgen over de abortushulpverlening in Nederland. Daarbij waren er vermoedens van subsidiefraude en fraude met declaraties.



De zorgaanbieders zouden afspraken hebben gemaakt om bij zorgverzekeraars duurdere behandelingen te declareren dan volgens de regels was toegestaan. De klinieken werden onder meer verdacht van oplichting en valsheid in geschrift.



Uit het fraude-onderzoek blijkt dat Casa 2 miljoen euro meer had gedeclareerd dan toegestaan. Maar volgens het OM ontbreekt 'wettig en overtuigend bewijs' om de verdachte voor subsidiefraude te vervolgen.



Uitwijken

Sinds het faillissement van Casa, december 2017, had Amsterdam geen abortuskliniek. Vrouwen uit de hoofdstad moesten uitwijken naar Utrecht, Almere, Heemstede of nog verder. De wachttijden bij die klinieken verdubbelden. In Almere werd ook op zaterdag geaborteerd.



Toen een doorstart van de de kliniek, op de Sarphatistraat, niet mogelijk bleek, kreeg Stichting Abortuskliniek Amsterdam (SAA) groen licht van het ministerie van Volksgezondheid in het gebouw te openen. De kliniek kan vrouwen helpen tot in de achttiende week van hun zwangerschap.



Lees ook: 'De vrouw beslist over abortus? Dat valt nog altijd tegen'