ABN: hypotheekportefeuille naar hoger energielabel

Voor de bezoekers was het even wennen dat dit niet de uitstraling was van een hip restaurant, een actiegroep of een milieubewuste NGO was, maar dat het juist een van de deftige Nederlandse grootbanken was die de weg naar een betere wereld wil wijzen. Om de aandacht van het grote publiek in Amsterdam te trekken had ABN Amro het logo op het hoofdkantoor al eerder deze week omgedraaid, waardoor het beeld van een huis ontstaat.



Van Dijkhuizen zou zijn naaste medewerkers die voor duurzaamheid verantwoordelijk zijn op het hart hebben gedrukt dat ABN Amro van dit onderwerp langjarig een speerpunt wil maken. De aandacht hiervoor mag niet verslappen. Behalve het milieu gaat ABN Amro zich ook inspannen voor zaken als mensenrechten en de rechten en de positie van genders, aldus de topman.



Voorbeeldrol

Zowel de milieudoelstellingen als de vorderingen wil de bank aangeven en meten. Veertig procent van de CO2-uitstoot in Nederland, aldus Van Dijkhuizen, wordt veroorzaakt door energieverbruik van gebouwen. Daar valt, zegt hij, veel winst mee te bereiken. Bij klanten die ABN Amro financiert gaat het om tien procent van de gebouwen in Nederland met financiering. Dat beslaat tweederde van de leningportefeuille van de bank, 185 miljard euro op een totaal van 270 miljard euro.



De winst die door het verbeteren van de energielabels voor het milieu wordt behaald is volgens Van Dijkhuizen twee megaton, vergelijkbaar met de C02-emissie van 800.000 auto's per jaar. Hoe ABN Amro dit doel gaat bereiken is nog niet duidelijk.



Van Dijkhuizen stelt geen voorwaarden voor klanten in het vooruitzicht. Hij heeft goede hoop dat het via de weg van verleiding en overreding gaat. Als dat niet lukt, dan zal de bank zich dan beraden. Maar Van Dijkhuizen gaat er van uit dat het verleiden wél lukt. ABN Amro-medewerkers studeren op dit moment naar verluidt op een scala aan financiële prikkels en kortingen voor klanten om in hun huis te investeren. Dat proces bevindt zich nog in zo'n pril stadium dat niemand bij de bank er iets over kwijt wil.



Van Dijkhuizen hoopt dat dit soort acties navolging krijgt in de hele financiële sector die volgens hem een cruciale voorbeeldrol speelt bij duurzame investeringen en het meten van de vorderingen.