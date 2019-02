ABN Amro voert controle op crimineel geld flink op

ABN Amro reageert met de maatregel op de megaboete van 775 miljoen die ING vorig jaar kreeg en de tik op de vinger die Rabobank, Danske Bank en Volksbank ontvingen vanwege hun slechte controle op witwassen en terreurgeld.



"We zien criminelen slimmer en slimmer worden. We moeten de criminelen bijblijven als financieel systeem," vertelde topman Kees van Dijkhuizen woensdagochtend bij de presentatie van de jaarcijfers van ABN Amro.



"We verhogen de lat om financiële misdaden te ontdekken. We hebben nu duizend mensen in dienst die dit soort zaken in de gaten houden en voegen daar nu 400 mensen aan toe."



Onder druk

Een deel van het aanvullende personeel wordt overgeheveld van de witwascontrole bij de derivatenafdeling, die volgens de topman bijna is afgerond. De bank geeft ruim 100 miljoen uit aan zulke controles. "We reserveren nu 85 miljoen om de activiteiten uit te breiden."