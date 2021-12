ABN Amro verkoopt hoofdkantoor Zuidas, plannen voor zeker 500 woningen

Beeld REUTERS

Dat bevestigen bronnen in de vastgoedwereld. De torens komen in handen van een combinatie van Zuidaspionier G&S Vastgoed, VolkerWessels en investeerder Victory. Volgens vakblad Vastgoedmarkt is er 750 miljoen euro voor het complex betaald.

De bank maakte een jaar geleden bekend zijn hoofdkantoor aan de Zuidas grotendeels te verlaten. ABN brengt het merendeel van zijn kantoorpersoneel – 11.000 medewerkers – onder op 7000 flexwerkplekken in kantoorcomplex ‘Fop’ in Zuidoost, dat eveneens eigendom van de bank is. Dat gebouw, met als bijnaam ‘badhuis’ vanwege de witte tegeltjesgevel, wordt de komende vier jaar gerenoveerd.

Alleen de raad van bestuur en aanverwante hoofdkantoorfuncties huren, na de verkoop, een deel van het complex aan de Zuidas terug, voor circa 1200 medewerkers. Daarmee blijft ook de formele hoofdzetel van ABN aan de Zuidas.

Woningeis

ABN Amro heeft de afgelopen maanden via openbare inschrijving overnamekandidaten gezocht en vervolgens geïnteresseerde kandidaten tegen elkaar laten opbieden, zowel financieel als qua ontwerp.

Daaruit is nu de combine van G&S, VolkerWessels en Victory gekozen. De laatste andere overgebleven kandidaat, een combinatie van CBRE IM, ontwikkelaar Provast en een Zuid-Koreaanse investeerder viel vrijdag af.

De vastgoedwereld ging ervan uit dat het complex weleens meer dan een miljard euro kon opleveren. Dat het aankoopbedrag lager uitvalt, heeft te maken met de grondige renovatie die het bijna 25 jaar oude complex nodig heeft en de aanvullende nieuwbouw.

Onderdeel van de overname is de sloop en nieuwbouw van een deel van het 75.000 vierkante meter grote complex en de toevoeging van vijfhonderd tot duizend woningen, naast nieuwe kantoorruimte die vervolgens aan verschillende bedrijven wordt verhuurd.

Woningen waren door ABN Amro, mede op aandrang van de gemeente, nadrukkelijk in de verkoopvoorwaarden opgenomen. Het gemeentebestuur is bereid daarvoor het bestemmingsplan voor het complex aan te passen.

Koerswijziging

ABN had het uit 1999 stammende complex voor 254 miljoen euro in de boeken staan. De bank houdt daarmee ongeveer een half miljard euro boekwinst over aan de verkoop. De opbrengst van het hoofdkantoor wordt geïnvesteerd in vernieuwing bij de bank.

De verkoop en verhuizing maakt deel uit van een koerswijziging, waarbij het vizier exclusief op Noordwest-Europa gaat en 15 procent van de 18.000 arbeidsplaatsen verdwijnt. Een kostenbesparing moet per saldo 700 miljoen euro op jaarbasis opleveren.

G&S Vastgoed is de huisontwikkelaar van de Zuidas. Het Amsterdamse vastgoedbedrijf tekende, nadat ABN Amro in 1996 aankondigde zijn hoofdkantoor op eigen grond bij station Zuid te vestigen, voor de meeste andere torens in het gebied, waaronder Viñoly en SOM.

Onlangs werd bekend dat G&S de laatste nieuwe toren in het kerngebied van de Zuidas gaat bouwen, een onderkomen voor Arcadis, BNP Paribas en het eigen bedrijf. VolkerWessels is meerderheidsaandeelhouder van G&S Vastgoed.

Vertrekgolf

Het vertrek van ABN Amro is onderdeel van een grotere vertrekgolf uit de oudere Zuidastorens. Eerder maakten onder meer ook pensioenuitvoerder APG (Sloterdijk) en advocatenkantoor De Brauw Blackstone (Tripolis) hun vertrek naar nieuwbouw elders bekend.

Volgens vastgoedadviseurs is het kerngebied van de Zuidas desondanks nog altijd gewild bij internationale bedrijven. Nieuwe Zuidaskantoren trekken wel nieuwkomers, zoals de advocaten van Greenberg Traurig en wasmachinefabrikant Miele in woon- en werkcomplex Valley, tegenover de ABN-torens, en BNP Paribas en Arcadis aan de Parnassusweg.

Naast kantoren moet het hart van de Zuidas uiteindelijk ook tienduizend appartementen gaan huisvesten, die al deels zijn gebouwd.