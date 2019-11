ABN Amro sluit meerdere geldautomaten in de buurt van woningen

Een plofkraak op een pinautomaat aan het Lambertus Zeilplein in Nieuw-West eerder dit jaar. Beeld ANP

De automaten worden tijdelijk uitgezet. Er wordt nu onderzocht of de automaten naar een andere plek verplaatst worden en of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

ABN Amro wil niet zeggen om welke automaten het precies gaat. “Het gaat om ongeveer tien automaten die zich vlak bij woningen bevinden,” zegt een woordvoerder.

In Amsterdam zijn dit jaar al dertien plofkraken of pogingen daartoe gedaan. Om de veiligheid van inwoners te waarborgen, wil het stadsbestuur geldautomaten in de buurt van woningen sluiten en op zoek gaan naar alternatieve locaties. De gebieden waar al plofkraken zijn geweest, hebben prioriteit.