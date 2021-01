ABN Amro sluit filialen Buikslotermeerplein en Osdorpplein

Beeld ANP

Dat is voor ABN Amro reden om deze kantoren te sluiten.

Door Covid-19 is het aantal klanten dat kiest voor online bankieren in een verdere stroomversnelling geraakt. Als een kantoorbezoek toch nodig of gewenst is, kunnen Amsterdammers terecht bij het kantoor op het Leidseplein, de Dam of het Gelderlandplein.

De afgelopen jaren heeft ABN Amro meerdere kantoren in Amsterdam gesloten, zoals op het Scheldeplein, de Sarphatistraat, de Van Baerlestraat, het Singel en de IJburglaan.