ABN Amro: beursgang Airbnb is zegen voor aanpak overtoerisme

Toeristen met rolkoffers op de grachten in Amsterdam. Beeld ANP

Airbnb maakte vorige week bekend medio 2020 in de VS naar de beurs te gaan, zonder veel prijs te geven over de plannen. “Door een beursgang komt Airbnb nog meer onder een vergrootglas te liggen dan nu,” zegt ABN-analist Sonny Duijn. “Wereldwijd is overtoerisme een onderwerp van gesprek. Ze zullen een antwoord moeten vinden op spanningen in steden. Zij kunnen hierbij juist helpen door data te delen. In plaats van strijd te voeren en op ramkoers te zitten met gemeenten, zou het bedrijf meer een rol moeten spelen als partner.”

Tot nu toe is Airbnb zeer terughoudend in het delen van verhuurgegevens, zowel met gemeentes als met de fiscus. Daardoor is de controle op vakantieverhuur – en de inkomsten daaruit – vrijwel ondoenlijk. “Openheid werpt misschien een drempel op voor verhuurders, maar geeft overheden wel de gelegenheid eindelijk integraal toerismebeleid te voeren, zowel voor Airbnb als voor hotels.”

Regulering

“Het zou een gedurfde stap zijn die mogelijk de waarde van Airbnb op korte termijn onder druk zet,” zegt Duijn. “Maar op lange termijn voorkomt het dat verdere groei van toerisme leidt tot een totaalverbod op tijdelijke verhuur van appartementen.”

Dat is ook in het belang van een beursgenoteerd Airbnb. “Ze lopen anders het risico gereguleerd worden, zoals in verschillende steden al gebeurt. Dat kan een rem zetten op het groeitempo van Airbnb en is een risico voor aandeelhouders.”

In San Francisco viel de groei van het platform in 2017 stil omdat verhuurders zich verplicht moesten registreren bij de overheid. In Amsterdam, waar Airbnb circa 12 procent van de toeristische overnachtingen voor zijn rekening neemt, stagneerde het aantal overnachtingen vorig jaar, mede doordat de gemeente de maximum verhuurtermijn van zestig naar dertig dagen verkortte en een meldplicht instelde. “Een totaalverbod zoals nu in Parijs tijdelijk het geval is, stelt Airbnb voor nog grotere problemen.”

“Ik denk dat zij de sleutel hebben bij de discussie over drukte en overtoerisme. Airbnb kan voor meer spreiding zorgen. Ze kunnen hun aanbod ieder moment aanpassen door in wijken waar vanwege de leefbaarheid of woningtekort grote weerstand is tegen toeristen, het aanbod stop te zetten.”

Geen marktplaats

Airbnb-deskundige Jeroen Oskam, hoofd onderzoek van Hotelschool The Hague, verwacht niet dat Airbnb van koers zal veranderen. “Hun terughoudendheid om data te delen en weigering om mee te werken met overheden zit zo in het bedrijf ingebakken dat ik niet denk dat dat na een beursgang zal veranderen. Airbnb blijft zichzelf ook krampachtig zien als marktplaats waar particulieren accommodatie aanbieden, terwijl het in werkelijkheid een toeristisch bedrijf is. In Spanje is dat ook al juridisch vastgelegd.”

“Ondanks de reputatieschade die ze daardoor oplopen, past openheid van zaken niet in hun businessmodel. Het scheelt hen aanbod van accommodaties en daarmee inkomsten.” Verhuurders zullen immers minder geneigd zijn zich aan te melden als hun gegevens worden gedeeld met gemeentes en fiscus.

Verrassende beursgang

Volgens Duijn ligt de beursgang van Airbnb niet zo voor de hand. “Doorgaans gaat een bedrijf naar de beurs om nieuw eigen vermogen aan te trekken voor investeringen. Bij Airbnb is dat niet nodig. Het bedrijf heeft kasreseves van enkele miljarden dollars en kan daar voorlopig op teren.”

Eerder hintte topman Brian Chesky er ook op dat hij eigenlijk wilde wachten tot het bedrijf honderden miljarden dollars waard zou zijn. Dat maakt het makkelijker om op de beurs te concurreren met giganten als Microsoft, Apple, Amazon, Google en Facebook. Analisten schatten de waarde van Airbnb nu rond de 38 miljard dollar.

“Het lijkt erop dat een beursgang vooral is bedoeld om de zittende eigenaren tevreden te stellen,” zegt de analist. “Ze kunnen dan volgend jaar de sterk gestegen waarde van hun belang verzilveren.”

Oskam vindt de beursplannen wel verklaarbaar. “Als ik Airbnb was, zou ik nu ook cashen, Ik verwacht dat hun groei voorbij is en dat ze veel meer concurrentie krijgen van partijen als Booking.com.”

Transparantie afdwingen

Volgens Oskam is de enige mogelijkheid om Airbnb aan banden te leggen strenge aanpak en regulering. “Je moet deze partijen dwingen tot transparantie of anders hun activiteiten met regelgeving beperken. Ze zullen dat niet vrijwillig doen.”

“Ik heb onlangs ook tegen de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen) gezegd dat het cowboys zijn die in conflicten met overheden zo ver gaan als ze juridisch kunnen. Hun doel is het bedrijf zo snel mogelijk te laten groeien, zonder rekenschap af te leggen over de gevolgen en dan te cashen. Dat gebeurt nu.”

Om steden te vriend te houden zet Airbnb vooralsnog in op marketing. Het Amerikaanse bedrijf organiseert deze week in het kader van Burendag evenementen in Amsterdam, Rotterdam en Groningen om tips te geven over een goede relatie met buren en bijdragen aan verantwoorde vakantieverhuur. Ook deelt Airbnb in samenwerking met de brandweer gratis rookmelders uit aan verhuurders.