ABN Amro aan kop in groene AEX

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 525,89 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 718,26 punten. Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,7 procent aan.



ABN Amro was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van ruim 2 procent. Een groep hoge managers heeft volgens Het Financieele Dagblad (FD) opnieuw een anonieme brandbrief geschreven. De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluider, zodat zij zonder angst voor represailles met president-commissaris Tom de Swaan kunnen spreken over problemen binnen de bank.



Unilever bleef vrijwel vlak. Volgens zakenkrant Economic Times zijn Unilever en Nestlé naar verluidt nog in de race voor de aankoop van een Indiase dochter van GlaxoSmithKline. Coca-Cola zou de strijd hebben gestaakt. Kabel- en telecomconcern Altice Europe was de enige daler met een verlies van 0,3 procent.



Bij de kleinere bedrijven kreeg B&S Group er ruim 4 procent bij na een handelsupdate. De distributeur en groothandel zag in het derde kwartaal de omzet verder groeien. Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates, dat vrijdag na de slotbel met cijfers kwam, steeg meer dan 2 procent.



Automaker Renault verloor in Parijs bijna 4 procent. Dit na berichten dat er in Japan een arrestatiebevel zou zijn uitgegeven voor topman Carlos Ghosn, vanwege vermeende fraude met bonnetjes.



De euro was 1,1423 dollar waard, tegen 1,1407 dollar op vrijdag. De olieprijzen veerden op na berichten dat oliekartel OPEC kijkt naar een productieverlaging van meer dan 1 miljoen vaten per dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 57,12 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,6 procent meer op 67,17 dollar.