Abdellaoui: 'Schutter had het gemunt op mijn zwager'

Dat zegt de voormalig voetballer tegen het programma EenVandaag.



De oud-voetballer werd vorige week woensdag neergeschoten voor het huis van zijn zus op IJburg. Hij had die dag de auto van z'n zus geleend.



"Ik kwam de sleutel terugbrengen. Daar hebben ze geprobeerd me neer te schieten, om me af te maken. Toen kwam bij mij in eerste aanleg op: dit is voor mijn zwager. Het is gewoon voor de man van mijn zusje."



Vergissing

Abdellaoui is er dan ook zeker van dat hij slachtoffer is van een vergissing: "Ik denk niet dat ze mij wilden opruimen. Alle feiten en omstandigheden leiden daar niet toe. En ja, ze moeten hebben gedacht dat ik hem was."



Ruim een week na de schietpartij ligt Abdellaoui nog steeds gewond in het ziekenhuis. "Ik ben in mijn onderbeen geraakt. Het bot is daar losgekomen van m'n scheenbeen. Een van mijn bloedvaten is onherstelbaar beschadigd."