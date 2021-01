Abdelkader Benali trekt zich terug van 4 mei-lezing: ‘Er mag op dat podium geen seconde twijfel zijn’

Benali laat weten dat zijn lezing wel gepubliceerd zal worden ‘zodat iedereen hoogte kan nemen van mijn drijfveren en denkbeelden.’ Beeld Tammy van Nerum

Dat laat het Nationaal Comité 4 en 5 mei in een persbericht weten.

In de Joodse gemeenschap was de afgelopen dagen grote onrust ontstaan vanwege omstreden uitspraken over Joden die de schrijver vijftien jaar geleden heeft gedaan. Hij liet donderdag weten dat dat ‘in een dronken bui’ was geweest en dat er sprake was van ‘zwarte humor, ironie en meligheid’ Hij betreurde zijn uitspraken. Benali wil echter de mensen die op 4 mei herdenken niet hinderen en daarom heeft hij besloten zich terug te trekken.

Geen seconde twijfel

‘Helaas maar het is niet anders. Er mag op dat podium geen seconde twijfel zijn. En daarom heb ik deze beslissing genomen. Ik wens jullie allemaal veel wijsheid, liefde en compassie,’ zegt hij op Twitter.

Het Nationaal Comité meldt dat Benali tijdens andere herdenkingen heeft gesproken en ‘juist geroemd werd om zijn inlevingsvermogen.’ ‘Hij heeft zich daarbij altijd zeer begaan getoond met de oorlogsslachtoffers,’ aldus het comité dat zijn keuze begrijpt en respecteert. Het comité betreurt de ontstane onrust.

Benali laat weten dat zijn lezing wel gepubliceerd zal worden ‘zodat iedereen hoogte kan nemen van mijn drijfveren en denkbeelden.’ Dat gebeurt in een boekje bij de Arbeiderspers met daarbij een inleiding ‘waarin ik terugblik op deze krankzinnigste 24 uur uit mijn schrijversleven’, aldus Benali.

‘Onvermijdelijk’

Hanna Luden, directeur van het Cidi: “Dit besluit was helaas onvermijdelijk gezien alle commotie rondom zijn voordracht. We willen Benali vragen om toch nog met een duidelijke uitleg te komen over zijn kwetsende uitspraken en daar ook expliciet afstand van te nemen.”