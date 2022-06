Abdelhak Nouriplein in Geuzenveld wordt 12 juni officieel geopend

Abdelhak Nouri in 2016. Beeld ANP / Soenar Chamid sportfotografie

De familie en vrienden van Nouri droegen bij aan de invulling van het nieuwe sportveld. Zo staan er speel- en fitnesstoestellen en nieuwe bankjes, zodat het plein een plek wordt waar jong en oud uit de buurt samenkomen. In het midden van het plein is rugnummer 34 te zien, het nummer waarmee Nouri bij Ajax voetbalde. Ook volgt er nog een kunstwerk.

Het pleintje droeg voorheen de naam van Ajacied Nigel de Jong, die ook opgroeide in deze wijk. Hij nam zelf het initiatief om het plein om te dopen naar het A. Nouriplein. Buurtbewoners zijn 12 juni uitgenodigd voor de opening, waar kinderen van verschillende leeftijden aan voetbaltoernooien kunnen meedoen. De sportieve opening wordt samen met de familie Nouri georganiseerd.

Abdelhak Nouri zakte in juli 2017 ineen tijdens een oefenduel van Ajax in Oostenrijk. Hij liep daarbij ernstige hersenschade op, mede omdat de medische staf van Ajax niet adequaat reageerde. De behandeling op het veld schoot tekort, zo erkende Ajax-directeur Edwin van der Sar later ook, waardoor de middenvelder ernstige hersenschade opliep. Hij zal nooit meer kunnen voetballen en is afhankelijk van intensieve zorg.

Begin 2022 maakte Ajax bekend een schadevergoeding van bijna 8 miljoen euro aan de familie van Nouri te zullen betalen.