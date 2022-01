Aartsrivaal van Ridouan Taghi geliquideerd in Zuid-Spanje: Ebrahim ‘De Slager’ Buzhu (52)

Buzhu’s lichaam is aangetroffen in de omgeving van Chiclana de la Frontera, een plaatsje even ten zuiden van havenstad Cádiz. Beeld AFP

Buzhu’s lichaam is zondag aangetroffen in een uitgebrande auto op een landweg in de omgeving van Chiclana de la Frontera, een plaatsje even ten zuiden van havenstad Cádiz. Hij bleek door het hoofd te zijn geschoten.

‘De Slager’ was al lang een bekende in het Utrechtse criminele milieu, maar wordt bovenal beschouwd als sleutelgetuige door wie Ridouan Taghi vol in het vizier kwam bij de politie.

Op 27 juni 2015 legde hij op het hoofdkwartier van de Landelijke Recherche in Driebergen als eerste uitgebreide verklaringen af over Taghi. Buzhu deed aangifte van dreiging op zijn leven door diens organisatie. “Ridouan Taghi is een grote speler in de cokehandel hier in Nederland,” stelde hij bij die gelegenheid. Dat verhoor was van groot belang in het onderzoek 26Koper, naar een organisatie die huurmoorden voorbereidde, gelinkt aan Taghi.

Buzhu noemde Taghi als opdrachtgever van liquidaties en Saïd Razzouki als diens rechterhand.

Ontvoering

Buzhu vertelde vanaf de zomer van 2015 dat hij door de groepering van Taghi werd beschuldigd van betrokkenheid bij de ontvoering van de Amsterdamse coffeeshophouder Saïd Faggouss. Die was op 8 september 2009 door zwaarbewapende mannen uit zijn coffeeshop GoedGoed, aan de Amsterdamse Churchilllaan, gesleurd. De totaal verwilderde Faggouss kon pas op 23 maart 2010 ontsnappen uit een villa in België.

Buzhu vertelde in zijn politieverhoren in juni 2015 dat hij in België zat ondergedoken. Hij zou drie maanden tevoren zijn achtervolgd door ‘drie Surinamers of Antillianen’, van wie hij er een had herkend als een man uit Nieuwegein die voor Taghi werkte en die al eens een moord had gepleegd in Fuengirola, in Zuid-Spanje. Die man zou worden geïdentificeerd als Jaouad ‘Joey’ W., de latere hoofdverdachte in 26Koper, die inmiddels een langdurige celstraf uitzit.

Dodenlijst

Dat Ebrahim Buzhu had gepraat met de politie zorgde ervoor dat hij op de dodenlijst van Taghi werd geplaatst, onder het motto ‘wie praat, die gaat’. In latere berichten zou Taghi aan een contact hebben geschreven dat Buzhu ‘gaat slapen zodra die zijn verklaringen intrekt’. Hij zou op enig moment al zijn gezien in ‘Utka’ (Utrecht). ‘Hy gaat broertje fuck hem en alles’.

Vanaf dat moment had Taghi het, volgens het Openbaar Ministerie, ook voorzien op mensen die tot de groep van Buzhu werden gerekend. Op 17 april 2016 werd in zijn auto voor zijn huis in IJsselstein Samir Erraghib doodgeschoten, gezeten naast zijn dochtertje van 7 jaar. Erraghib had volgens aan Taghi toegerekende berichten Buzhu informatie geleverd.

Op 22 juni 2016 volgde de Utrechtse Montenegrijn Ranko Scekic. Die vertrouweling van Buzhu werd voor zijn huis in Overvecht doodgeschoten. De organisatie rond Taghi maakte volgens justitie ook jacht op twee broers die in het milieu bekendstaan als ‘de Chino’s’: Mohamed (46) en Abdelhamid (42) el M.

Buzhu had in zijn verhoren al voorspeld dat de groepering rond Taghi via onder anderen de broers El M. zou proberen hem te bereiken. Op 10 juni 2016 vertelde hij als getuige bij de onderzoeksrechter in het onderzoek 26Koper dat zijn familie rond de kerstdagen van 2015 ernstig was bedreigd vanwege zijn voor de groep-Taghi belastende getuigenissen. Bij die gelegenheid was aan zijn familie een stapel getoond van door hem afgelegde verklaringen, waarop de groepering kennelijk de hand had weten te leggen. Twaalf dagen daarna werd zijn vriend Scekic vermoord, die op 30 juni ook verhoord zou worden als getuige.

Gelekte verklaringen

Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, verklaarde bij de recherche dat Ebrahim Buzhu ‘bovenaan de lijst stond’ van personen die zouden worden geliquideerd in opdracht van Taghi. Hij zei de verklaringen van Buzhu ook te kennen. Die gingen volgens hem binnen Taghi’s organisatie rond op usb-sticks. De recherche vond in een aan de groep gelinkte woning inderdaad drie usb-sticks met Buzhu’s verklaringen.

Sinds zijn verklaringen bij de politie verbleef Buzhu veel in het buitenland en leefde hij uiterst behoedzaam. Wat aan zijn dood ten grondslag ligt is nog volstrekt onduidelijk, dus ook of sprake is van wraak voor zijn verklaringen vanaf 2015 over Taghi en diens getrouwen.

Omdat zijn lichaam is verbrand, doet de Spaanse politie momenteel dna-onderzoek. Wat er precies gebeurd is en of Buzhu mogelijk gelokt is en gemarteld, zoals in het criminele milieu wordt gezegd, is onderwerp van politieonderzoek. De Nederlandse autoriteiten volgen het Spaanse onderzoek met speciale belangstelling.

De advocaat van Ebrahim Buzhu wenste geen commentaar te geven op de dood van zijn cliënt.