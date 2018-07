Aanzienlijke schade door brand bedrijf in Sloten

De brandweer werd om 21.10 uur gealarmeerd en rond 22.00 uur was de brand onder controle.



Het betrof een uitslaande brand in een timmerwerkplaats op de Langsom. is ter plaatse en heeft het vuur onder controle. Er was niemand aanwezig in het pand en er is niemand gewond geraakt. De oorzaak is nog onbekend.



Er waren geen medewerkers meer aanwezig ten tijde van het uitbreken van de brand, er is niemand gewond geraakt. De schade aan het pand is aanzienlijk. Alle ramen op de eerste verdieping zijn gesprongen. Over de exacte omvang van de schade kan de brandweer nog geen uitspraken doen.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Hiernaar zal onderzoek worden gedaan.