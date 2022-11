Aanwezigen informatieavond nieuwe Meervaart voelen zich belazerd

Garanties dat de Meervaart niet de eerste stap is in het volbouwen van de Sloterplas kon wethouder Reinier van Dantzig niet geven. Beeld Dingena Mol

Wethouder Reinier van Dantzig had een pittige tijd in de Meervaart: hij was de boksbal van de avond. De tegenstanders van de plannen van het college voelden zich niet serieus genomen in het voortraject, en stelden dat er sprake was geweest van een ‘voldongenfeitenprocedure’: “Dit is wat de gemeente wil en ze hebben gezorgd dat ze het precies zo krijgen.”

Vorige week werd bekend dat het college de flink bekritiseerde plannen voor het nieuwe Meervaarttheater in de Sloterplas doorzet. Met een nieuwe voorkeurslocatie in de plas hopen ze kritiek over beschermd groen en beperkt uitzicht weg te nemen, maar de plannen zetten maandagavond kwaad bloed bij de mensen die op de informatiemarkt waren afgekomen.

Voorkeurslocatie

In het concept stedenbouwkundig plan voor de vernieuwing van stadscentrum Osdorpplein in Nieuw-West staan drie opties ingetekend voor de nieuwbouw van de Meervaart. De voorkeurslocatie is aan de zuidwestoever van de plas, op de hoek van Lelylaan en Meer en Vaart.

De insprekers noemen het ‘eeuwig zonde’ als er stukjes van de Sloterplas worden afgesnoept, zegt iemand van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas. “In 2013 is ons beloofd: er wordt niet gebouwd in de plas. En nu dit. Ik denk dat ze straks nog meer willen gaan bouwen in het water. De politiek maakt dat we ons als bewoners niet veilig voelen.”

Belazerd

Nieuw-West krijgt iets waar het helemaal geen behoefte aan heeft, was de teneur in de zaal. De meeste aanwezigen voelen zich belazerd door wat zij de politiek noemen. “Over een gebouw in het water op deze locatie is helemaal nooit gesproken, men heeft gewoon bepaald dat het hier maar moet komen. Dit is toch niet hoe het werkt, dat de politiek gewoon zijn gang gaat?”

Wethouder Van Dantzig had zijn handen vol aan het beantwoorden van de vragen en vooral verwijten vanuit het publiek. Hij houdt vol dat er uitgebreid onderzoek is gedaan en dat de huidige voorkeurslocatie als beste uit de bus is gekomen. “Ik begrijp dat niet iedereen het hiermee eens is, inspraak betekent ook niet dat iedereen zijn zin maar krijgt.”

Organisch iets

De wethouder benadrukte keer op keer dat het besluit om de Meervaart in het water te bouwen al lang is genomen, door de gemeenteraad. “We kunnen nog heel lang discussiëren hier, maar de gemeenteraad heeft na heel lang wikken en wegen het besluit genomen: de nieuwe Meervaart komt in het water.”

Garanties dat de Meervaart niet de eerste stap is in het volbouwen van de Sloterplas kon Van Dantzig niet geven. “Laten we niet vergeten dat de Sloterplas altijd een organisch iets is geweest, er is altijd gekeken naar hoe het beter en anders kon.”

Dit is het moment om te zorgen dat de plannen voor de Meervaart en het Osdorpplein zo goed mogelijk worden, aldus Van Dantzig. “Of in uw woorden: minder slecht. Maar mag ik u een vraag stellen: is het Osdorpplein nu zo fantastisch dan, is dit nu het visitekaartje van Nieuw-West? Ik kom hier vaak, ik ken de buurt goed, maar het kan echt allemaal veel beter en daar zetten we ons voor in.”