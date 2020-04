Aanvragen voor bijstand verdrievoudigd: ‘We krijgen huilende mensen aan de lijn’

Doordat een deel van de economie stilligt, is minder personeel nodig en krijgen veel zelfstandigen geen opdrachten meer. Beeld ANP

Vorige week is het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering verdrievoudigd, zegt Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken. De gemeente kreeg in de week voor de coronacrisis nog 318 aanvragen binnen, na de maatregelen van het kabinet, zoals de sluiting van horeca, steeg dit tot zo’n 830 in één week. Ook bij het UWV in Amsterdam, die de werkloosheidsuitkeringen verstrekt, is het erg druk, zegt een woordvoerder.

De werkloosheid in de stad, die de afgelopen jaren flink is gedaald, neemt derhalve snel toe door de coronacrisis. Restaurants en hotels zijn dicht, de reis- en toeristenindustrie ligt plat en veel winkels hebben zelf de deuren gesloten. Doordat een deel van de economie stil ligt, is minder personeel nodig en krijgen veel zelfstandigen geen opdrachten meer. “We krijgen huilende mensen aan de telefoon, die van de een op de andere dag geen inkomen meer hebben. Ik maak mij grote zorgen om de bestaanszekerheid van veel Amsterdammers, die tussen wal en schip raken,” aldus Groot Wassink.

Het kabinet probeert de effecten van de crisis te dempen met allerlei noodmaatregelen. Zelfstandigen kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen tot het sociaal minimumloon. Bij de gemeente, die deze regeling uitvoert, zijn inmiddels 35.000 aanvragen binnengekomen. Bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies incasseren, hebben recht op een overbrugging waarmee ze personeel kunnen doorbetalen.

Grote golf

Het doel is ontslagen te voorkomen. Ondanks deze regelingen verliezen toch veel mensen hun baan of hun opdrachten, blijkt uit de drukte bij de uitkeringsloketten. “Dit valt niet te dempen,” zegt Groot Wassink. “De stad telt vrij veel flexwerkers en werknemers met een nulurencontract, bijvoorbeeld in de horeca. Die komen toch zonder werk te zitten.”

De wethouder maakt zich niet alleen zorgen over al deze Amsterdammers, maar ook over de financiële staat van de gemeente. Amsterdam moet al die bijstandsuitkeringen verstrekken, compensatie volgt veel later pas. “We hebben een potje, maar een schok van deze omvang is voor de gemeente moeilijk op te vangen.” En de grote golf moet nog komen.

Zelfstandigen kunnen maar drie maanden een beroep doen op het noodfonds. Daarna komen ze alsnog in de bijstand terecht, althans als ze daarvoor in aanmerking komen. Ook de WW-uitkeringen die nu worden aangevraagd zijn tijdelijk. Dus al die Amsterdammers die zich nu melden bij het UWV, zullen over niet al te lange tijd in de bijstand terecht komen. Groot Wassink wil hierover in overleg met het kabinet.