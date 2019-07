Aanvraag uitbreiding Cornelius Haga Lyceum terecht afgewezen

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Eva Plevier

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) diende begin 2018 een plan in voor een uitbreiding van 2200 vierkante meter gebaseerd op een prognose uit 2013. In praktijk groeide de school de afgelopen jaren echter minder hard, op basis waarvan de gemeente het plan afwees.

De gemeente wilde daarentegen wel instemmen met een uitbreiding van 665 vierkante meter onder leiding van een eigen aannemer. De school en de gemeente kwamen vervolgens met elkaar in conflict over wie de werkzaamheden zou uitvoeren, waardoor de verbouwing werd gestaakt.

SIO-voorzitter Soner Atasoy eiste via de rechter gebruik te kunnen maken van een wetsartikel dat hem in de gelegenheid stelt om zijn uitbreidingsplan toch uit te voeren, met financiering van de gemeente. De rechter heeft nu geoordeeld dat de gemeente dat plan terecht verworpen heeft.

De andere spoedprocedure over het geschil met de aannemer en de gestaakte werkzaamheden werd tijdens de zitting ingetrokken door het SIO. De voorzieningenrechter heeft daarover dus geen oordeel geveld.

Nieuw bestuur

Het Cornelis Haga Lyceum moet van Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) binnenkort een nieuw bestuur krijgen. Gebeurt dat niet, dan trekt Slob de financiering in. Aanleiding is een hard oordeel van de Onderwijsinspectie, die onder meer constateerde dat leerlingen de waarde van democratie en rechtsstaat niet meekrijgen op de school en er sprake is van financieel wanbeleid.