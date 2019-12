Aanvraag gunstige erfpachtregeling tot 8 januari verlengd

Beeld ANP

Het is een geste van wethouder Marieke van Doorninck (erfpacht), nadat de online gemeentebalie, het Erfpachtportaal, diverse keren niet goed werkte. Hoewel er ondanks technische problemen op maandag 30 december nog zeker 3000 aanvragen om over te stappen naar het nieuwe erfpachtstelsel binnenkwamen, kregen veel erfpachters ook een foutmelding.

“Ik wil niet dat erfpachters de dupe worden van een storing aan het portaal”, zegt Van Doorninck. “Door de huidige gunstige voorwaarden te verlengen, bieden we de erfpachters die dat willen verlengd de mogelijkheid hun aanvraag in het portaal te doen.”

Vanuit de oppositie wordt met gefronste wenkbrauwen gereageerd op de beslissing van Van Doorninck om de deadline met een week op te schuiven. “Eerst hield zij halsstarrig vast aan 31 december en verwierp zij elk voorstel tot uitstel, en dan nu toch een doekje voor het bloeden,” zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Hij kondigt aan een debat te willen over de gang van zaken.

Kortingsregeling

Circa 80 procent van de Amsterdamse grond is in handen van de gemeente die dit verpacht aan huizenbezitters. Hiervoor moeten zij jaarlijks erfpachtcanon betalen, het bedrag kan ook voor een langere periode worden afgekocht.

Wie overstapt naar het nieuwe erfpachtstelsel krijgt de kans om de erfpacht ‘eeuwigdurend’ af te kopen, of om het jaarlijkse canonbedrag in de toekomst vast te zetten. Zo verdwijnen de onzekerheid en de tussentijdse prijsstijgingen die erfpacht zeer impopulair maken. Na 8 januari kunnen erfpachters nog steeds overstappen, maar dan verdwijnen diverse kortingsregelingen.

Op 31 december zouden de gunstige voorwaarden om over te stappen naar het nieuwe erfpachtstelsel aflopen. Wie na het verstrijken van deze deadline een aanvraag indient, is soms duizenden tot tienduizenden euro’s duurder uit.

Problemen

De problemen bij de online-balie van de gemeente zijn overigens nog steeds niet helemaal voorbij. Een zegsvrouw waarschuwt dat erfpachters die willen overstappen nog altijd te maken kunnen krijgen met een foutmelding.

Volgens stichting Seba, de belangenvereniging van Erfpachters, zou de stad vanwege de aanhoudende technische problemen de overstap-deadline moeten bevriezen, in plaats van uitstellen. Seba is sterk gekant tegen het nieuwe erfpachtstelsel en verzamelt handtekeningen om een volksraadpleging over het onderwerp af te dwingen.