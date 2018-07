Aanvaring pont bij Centraal Station was fout van kapitein

De veerpont botste op 6 mei tegen de De Ruijterkade. Dertien mensen raakten gewond. Een opvarende liep een gebroken pols op en een zwangere vrouw moest voor controle naar het ziekenhuis. De anderen kwamen er met lichte verwondingen vanaf.



Het vermoeden was aanvankelijk dat de linkerschroef kapot was, maar de snelheid blijkt nu de oorzaak van de aanvaring. Het GVB onderzocht ook nog twee andere botsingen, op 11 mei en 15 mei. Die werden veroorzaakt door een technisch mankement in de vaarhendel.



'We zijn geschrokken'

"We vinden het heel erg dat onze reizigers en schippers dit meegemaakt hebben en zijn hier van geschrokken," zegt Mark Lohmeijer, directeur Techniek en Operatie van GVB, in een persbericht. "Veilig vervoer voor onze reizigers vinden we van het grootste belang."



Het vervoersbedrijf heeft maatregelen getroffen en de technische mankementen verholpen. Een woordvoerder wilde niet zeggen wat de consequenties zijn voor de betreffende kapitein. "We hebben passende maatregelen genomen."



Lees ook: Nieuwe ponten botsen vaker tegen kades aan