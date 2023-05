Aantal zwartrijders in Amsterdamse ov met 50 procent toegenomen: ‘Niet betalen lijkt normaal geworden’

GVB-medewerkers controleren jaarlijks zo'n 700.000 reizigers. Beeld Dingena Mol

In trams zonder conducteur is 4,5 procent van de reizigers bij controles betrapt op zwartrijden. Ook de metro lijkt geliefd voor gestolen ritjes, met 2,2 procent niet-betalende reizigers die door de GVB-handhavers werden betrapt. In trams met conducteur en in de bus liep respectievelijk 1,1 en 0,8 procent van de gecontroleerde passagiers tegen de lamp.

In 2019 en 2020 was het aandeel zwartrijdende reizigers stabiel, zo blijkt uit een overzicht van de laatste vier jaar. Tijdens coronajaar 2021 nam het zwartrijden al een vlucht, maar 2022 springt er bovenuit, met een toename van liefst 50 procent ten opzichte van de precoronajaren.

We kunnen geen harde cijfers van het aantal zwartrijders geven, zegt een GVB-woordvoerder: “We staan niet met een checklist bij elke ingang om te controleren of iemand wel heeft betaald.” De percentages zijn gebaseerd op wat GVB-medewerkers tegenkomen tijdens hun reguliere controles; het GVB controleert jaarlijks zo’n 700.000 reizigers.

Stukgetrapte poortjes

Het zwartrijden is voor een groot deel een mentaliteitsprobleem, aldus het GVB. Volgens een woordvoerder zijn niet-betalende reizigers in het ov van alle tijden. “Maar sinds corona is het verergerd en lijkt de norm ‘niet betalen voor het ov’ normaal geworden.”

Daarbij valt op bij dat er bij metrostations in de buurt van scholen grotere concentraties opengetrapte poortjes en reizigers zonder geldig vervoerbewijs worden gesignaleerd.

Het is niet eenduidig waarom en hoe mensen precies reizen zonder te betalen. “Samenreizende scholieren willen nog wel eens baldadig zijn en elkaar opjutten om poortjes open te trappen. Inmiddels zijn de servicedeuren op de meeste ondergrondse metrostations gesloten en zijn de noodknoppen verwijderd.”

Kuddegedrag

De uitkomsten vormen voor het GVB aanleiding voor een campagne die ervoor moet zorgen dat een groter aandeel van de reizigers betaalt. Het doel is het inkomstenverlies met 1,5 miljoen euro terug te dringen. “Met een campagne willen we onze reizigers ervan bewust maken dat niet betalen voor je reis asociaal is.”

De campagne is gericht op alle reizigers van het GVB die niet inchecken, aldus de woordvoerder. “Daarbij realiseren we ons dat bepaalde, bewust niet-betalende reizigers, zich niet laten sturen. Dus de focus ligt op de volgers, reizigers die ‘kuddegedrag’ vertonen.”

Meer controles in het ov zou de betalingsbereidheid kunnen opstuwen, maar dat is niet zo eenvoudig te regelen: het GVB kan nog wel de nodige mensen gebruiken om de handhaving uit te voeren.

“We weten dat de mate van zichtbaarheid van medewerkers een belangrijke rol speelt bij het betalen voor openbaar vervoer. We zetten ze dus in op plekken waarvan we weten dat er grotere concentraties niet-betalende reizigers zijn. En we hebben een pilot lopen waarbij re-integrerende collega’s vanuit Bureau Tijdelijk Werk worden ingezet als hosts op tram 25 en 26. Het idee is om dit later uit te breiden naar de lijnen zonder conducteur.” Het vervoerbedrijf rapporteert over de uitkomsten aan opdrachtgever Vervoerregio.

Het streven het aantal zwartrijders terug te dringen moet ook de financiële situatie bij het GVB verbeteren; sinds de coronalockdowns blijven de inkomsten van het GVB achter ten opzichte van voorgaande jaren.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.