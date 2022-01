Aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam fors gedaald

Beeld ANP / ANP

Kijkend naar december 2021 week het aantal WW-uitkeringen op maandbasis erg af van de rest van het land. Terwijl in Groot Amsterdam een daling te zien was van 2,5 procent, was er een stijging van 1,3 procent waarneembaar voor heel Nederland: er waren bijna 192.000 lopende WW-uitkeringen, een toename van 2500 ten opzichte van eind november.

Dat Groot Amsterdam het ‘goed doet’ heeft volgens UWV-arbeidsmarktadviseur Bedia Can alles te maken met de horeca, detailhandel en uitzendbureaus waarvan er een groot aandeel in de regio vertegenwoordigd is. “Je zag dat Groot Amsterdam in 2020 heel sterk is geraakt; het sterkst van alle regio’s. Vanaf maart en april vorig jaar ontstond er een daling van het aantal WW-uitkeringen. De horeca, detailhandel en uitzendbureaus zijn de eersten die worden geraakt en op het moment dat het weer beter gaat, gaat het daar ook als eerste weer goed.”

De landelijke stijging is gebruikelijk, licht arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV toe. “Aan het eind van het jaar is er altijd een stijging te zien in het aantal WW-uitkeringen. Dit komt door seizoenseffecten vanuit de bouw en landbouw. Daar kwamen in december nog de kleine effecten van de coronamaatregelen bij en de stijging van het aantal jongeren onder de 25 die in WW terechtkwamen.”

Krappe arbeidsmarkt

Ondanks deze lichte stijging is het aantal WW-uitkeringen volgens Witjes nog steeds laag. Ten opzichte van eind 2020 is het aantal WW-uitkeringen 33 procent lager en de instroom in de WW over 2021 is het laagst in dertien jaar. “De arbeidsmarkt is nog steeds krap,” aldus Witjes.

Volgens het CBS zijn op dit moment zo’n 369.000 Nederlanders werkloos, wat een net iets hoger aantal is dan vorige maand. In november lag het aantal werklozen nog op het laagste punt sinds het begin van de metingen in 2003.