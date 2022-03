Aantal vrouwen in gemeenteraden toegenomen met 459

Sandra Doevendans (PvdA) legt de eed af als nieuw raadslid van de gemeente Amsterdam. Beeld ANP

Eerst even de harde cijfers. Vier jaar geleden kwamen nog 2.570 vrouwen in de verschillende raden terecht, afgelopen verkiezingen waren dat er 3.039. Een toename van 459 vrouwen. Tegenover 5.271 mannen is het relatieve aandeel vrouwelijke raadsleden 35 procent.

Volgens Stem op een Vrouw is de toename van het aantal vrouwen te danken aan hun oproep om op een laaggeplaatste vrouw op de kieslijst te stemmen. De stichting spreekt dan ook over succesvolle gemeenteraadsverkiezingen. Door de oproep zouden 459 extra vrouwen die op een onverkiesbare plek stonden, de raad zijn ingekomen. In 90 procent van de gevallen zou dat ten koste zijn gegaan van een man.

Volgens de stichting, voorvechter van gelijkheid, is dit resultaat historisch te noemen. “Wat politieke partijen zelf niet fiksen, is de kiezer aan het doen. Deze beweging gaat niet meer weg,” zegt Devika Partiman, voorzitter van Stem op een Vrouw.

In Amsterdam zijn 23 van de 45 raadsleden vrouw, al is de kans groot dat het er 25 worden, omdat sommige raadsleden in aanmerking komen om wethouder te worden. PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman kreeg de meeste stemmen: 42.778. VVD-lijsttrekker Claire Martens volgde met 25.012 stemmen. Het hoogste aantal voorkeurstemmen voor een niet-lijsttrekker was Imane Nadif (GroenLinks) met 12.435 stemmen. Daniëlle de Jager (D66), met 12.294 stemmen, en Anke Bakker (Partij voor de Dieren), met 5.589 stemmen, waren respectievelijk nummer twee en drie.

Verschuiving

Uit de cijfers van Stem op een Vrouw valt een verschuiving op te maken, steeds meer gemeenteraden bestaan voor bijna de helft uit vrouwen. 24 raden, van de in totaal 345, bestaan voor minimaal de helft uit vrouwen, dat was vier jaar geleden nog bij zeven gemeentes het geval. In 23 gemeenteraden zit slechts één man meer.

“Steeds meer mensen stemmen bewust op vrouwen die iets lager staan. Daar plukken vrouwelijke kandidaten en natuurlijk kiezers zelf nu de vruchten van,” zegt Partiman. “We zien dat mensen bewuster stemmen op een vrouw die bij hen past. Het is heel bijzonder als iemand het mede dankzij jouw stem tóch haalt.”

Partiman hoopt dat de stijgende lijn van meer vrouwen in de politiek zich doorzet. “We hebben het over enkele tientallen gemeenten waar vrouwen nu gelijk kunnen meepraten, versus ruim 300 gemeenten met een vaak ruime meerderheid van mannelijke raadsleden.”