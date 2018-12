Aantal vrouwelijke hoogleraren neemt toe, behalve aan de UvA

Het percentage groeide in 2017 van 19,3 naar 20,9 procent: de grootste toename sinds het verzamelen van de gegevens in 1998. Toen was 5,5 procent van alle hoogleraren vrouw. Wanneer dit groeitempo zich voortzet, verwacht de LNVH dat in 2048 evenveel vrouwen als mannen hoogleraar zijn.



Amsterdam

Aan elke universiteit groeide het percentage vrouwelijke hoogleraren, behalve aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daar kwamen twee mannelijke hoogleraren bij en ging één vrouwelijke collega weg. Aan de Vrije Universiteit (VU) steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren met ruim 2 procent.



Beide universiteiten scoren wel boven het landelijk gemiddelde. Aan de UvA is 22,7 procent van de hoogleraren vrouw, aan de VU 22 procent. Daarmee behoren ze tot de middenmoot van de Nederlandse universiteiten.



Kanttekening: de UvA heeft in januari 2018 tien vrouwen benoemd tot hoogleraar. Die worden pas meegenomen in de cijfers van volgend jaar.



Westerdijk Talent Impuls

De recordgroei is mede te danken aan het Westerdijk Talent Impuls, een subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als doel 100 extra vrouwelijke hoogleraren te benoemen. Afgelopen jaar werden 71 nieuwe hoogleraren aangesteld, waarvan 58 vrouwelijke.



Uit de peiling kwam verder dat vrouwelijke hoogleraren gemiddeld minder verdienen en bijna één uur langer werken dan hun mannelijke collega's. Het percentage vrouwelijke promovendi blijft dalen. In 2011 lag dat percentage nog op 44,7 procent, in 2017 is dat 42,7.



Studenten

Van alle studenten die afstuderen aan de Nederlandse universiteiten was eind 2017 een kleine meerderheid (53 procent) vrouw. Daarna neemt in elke wetenschappelijke functie het aantal vrouwen af.



Een positieve ontwikkeling is dat er ten opzichte van 2016 niet alleen steeds meer vrouwelijke hoogleraren worden aangesteld, maar ook meer vrouwelijke universitair hoofddocenten en universitair docenten.