Aantal taakstraffen in Amsterdam bijna een derde geslonken

Een jongere voert zijn taakstraf, het opruimen van vuurwerkresten, uit voor een overtreding tijdens de jaarwisseling. Beeld BAS CZERWINSKI/ANP

Vooral bij vermogensdelicten hebben de rechters in het arrondissement Amsterdam minder taakstraffen opgelegd. Bij verkeersdelicten is het aantal taakstraffen juist gegroeid, maar lang niet genoeg om de krimp bij de vermogensdelicten te compenseren. De cijfers van Amsterdam en aanpalende gemeentes passen in een de landelijke trend: tussen 2017 en 2022 is het aantal opgelegde taakstraffen geslonken van 37.422 tot 30.448.

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werden in Amsterdam minder taakstraffen opgelegd dan voorheen, respectievelijk 2353 en 2396, maar in die jaren werden ook minder misdrijven geregistreerd.

In 2017 werden in Amsterdam voor vermogensdelicten, zoals diefstal, heling en oplichting nog 1017 taakstraffen opgelegd. Vorig jaar waren dat er 557, meer dan 40 procent minder. Een vergelijkbare krimp tekent zich af in de landelijke cijfers, daar kromp het aantal taakstraffen voor vermogensdelicten van 7841 naar 3990.

Afwijkende ontwikkeling

De ontwikkeling in het arrondissement Amsterdam wijkt van de landelijke trend bij het opleggen van taakstraffen in zaken rond agressie tegen personen. Landelijk slonk hun aantal 20 procent en ging het van 8219 in 2017 naar 6623 in 2022. In het arrondissement Amsterdam was daarentegen sprake van een krimp van minder dan 2 procent. Het aantal opgelegde taakstraffen voor agressie tegen personen ging van 680 naar 669.

In het arrondissement Amsterdam is in twee delictcategorieën sprake van een (relatief) grote toename: wapendelicten en verkeersdelicten. In 2017 werd 33 maal een taakstraf opgelegd na een wapendelict waar dat in in 2022 49 keer was, wat neerkomt op een groei van bijna 50 procent. Hiermee wijkt het arrondissement af van de landelijke cijfers: daar slonk het aantal taakstraffen voor een wapendelict 15 procent.

Verkeersdelicten

Bij verkeersdelicten groeide het aantal opgelegde taakstraffen in het arrondissement Amsterdam van 451 naar 835, een toename van meer dan 80 procent. Landelijk groeide het aantal taakstraffen opgelegd voor verkeersdelicten ook, maar minder hard dan in Amsterdam: daar was sprake van een toename van bijna 40 procent.

De cijfers zijn afkomstig van drie reclasseringsinstellingen: Reclassering Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en Stichting Verslavingsreclassering GGZ. Een woordvoerder van Reclassering Nederland laat weten dat een taakstraf ‘ook gecombineerd met een andere sanctie (kan) worden opgelegd’, zoals een boete of een celstraf.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: