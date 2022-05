Aantal ‘stenenmiljonairs’ in Amsterdam met 48 procent toegenomen

De waarde van koopwoningen stijgt over de gehele linie, maar nog iets meer bij de hogere prijsklassen. Beeld Kim van Dam/ANP

Dat blijkt uit een rapport van huizendataverzamelaar Calcasa. In acht jaar tijd is het aantal miljoenenhuizen in Nederland bijna vertienvoudigd, en de kloof met goedkopere huizen wordt steeds groter, meldt het rapport. In heel Nederland is het aantal miljoenenwoningen in het afgelopen jaar met 69 procent gestegen, de grootste stijging ooit gemeten. Bijna 150.000 huiseigenaren in Nederland zijn daarmee miljonair. De toename was het grootst in steden buiten de Randstad; Groningen staat bovenaan de lijst.

In de regio Groot-Amsterdam – waar ook randgemeenten zoals Amstelveen en Ouder-Amstel onder vallen – was een toename van 61 procent te zien. Inmiddels heeft 9,8 procent van de woningen hier een waarde van een miljoen of meer. Gooi en Vechtstreek heeft relatief de meeste miljoenenwoningen (17,9 procent).

Groot-Amsterdam ziet wel de grootste stijging in verkochte miljoenenwoningen: 1200 huizen werden in 2021 verkocht voor meer dan een miljoen euro, 8,9 procent meer dan in 2020.

Kloof wordt groter

De waarde van koopwoningen stijgt over de gehele linie, maar nog iets meer bij de hogere prijsklassen. De gemiddelde woning is 15,5 procent duurder geworden, miljoenenwoningen 19,3 procent duurder; in Amsterdam gaat dat om 13,6 procent tegenover 17,2 procent.

Uit het rapport blijkt dat de kloof tussen de boven- en onderkant van de huizenmarkt steeds groter wordt. In 2013 zat tussen de duurste 1 procent en de goedkoopste 1 procent van de huizen nog een verschil van 646.000 euro. Inmiddels is dat verschil opgelopen tot bijna 1,3 miljoen euro. Een huis van 1.385.000 euro behoort nu tot de hoogste 1 procent, terwijl een waarde van 100.000 euro in de onderste 1 procent valt.

In totaal telde Nederland eind 2021 142.900 miljoenenhuizen – drie procent van alle koophuizen.

Duurste buurten

Van de tien straten in Nederland met de meeste miljoenenhuizen liggen er acht in Amsterdam, verspreid over de Grachtengordel en Oud-Zuid. De Keizersgracht spant de kroon, met 583 woningen die een miljoen of meer waard zijn. Qua buurten staat de Cornelis Schuytbuurt met 800 miljoenenwoningen bovenaan in Amsterdam, en op de tiende plaats in heel Nederland. Ook op IJburg neemt het aantal stenenmiljonairs toe, meldt het rapport.

De duurste buurt in Amsterdam is de Diepenbrockbuurt, waar de gemiddelde waarde van een woning ruim 2,5 miljoen euro is.