Aantal statushouders in Amsterdam blijft groeien

De cijfers staan in de jaarlijkse Vluchtelingenmonitor van de dienst Onderzoek Informatie en Statistiek in opdracht van de gemeente. De instroom van statushouders in Amsterdam is volgens het onderzoek wel afgenomen. De toename komt vooral voor rekening van zogenaamde nareizigers: familieleden die naar Amsterdam komen in het kader van de gezinshereniging.

De Amsterdamse Aanpak Statushouders, waarbij vluchtelingen zo snel mogelijk een plek krijgen in de maatschappij door intensieve begeleiding naar werk of opleiding, lijkt ertoe te leiden dat zij relatief vaak aan het werk zijn: dit geldt voor 35 procent van de statushouders. In andere steden ligt dit percentage tussen 22 en 29. In Amsterdam slagen zij er in de meeste gevallen ook in hun baan langdurig vast te houden.

Afgezet tegen het totaal aantal inwoners per wijk wonen er relatief veel statushouders in wijken in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. In absolute aantallen wonen de meeste statushouders in de wijk Bijlmer-Centrum.

Onderwijs op mbo-niveau

In Amsterdam wonen relatief veel alleenstaande statushouders: 40 procent tegen 18 tot 31 procent in andere steden. In Amsterdam betreft het ook vaker dan elders mannen. De onderwijsdeelname van volwassen statushouders is toegenomen tussen 2017 en 2019. De toename is het grootst in de groep 27-34-jarigen: in 2017 volgde 4 procent onderwijs, in 2019 ging het om 10 procent. Volwassen statushouders volgen veelal onderwijs op mbo-niveau.

De totale groep statushouders is zeer divers qua herkomstlanden. Vluchtelingen die in de laatste vijf jaar naar Amsterdam kwamen, zijn voor een groot deel afkomstig uit Syrië (43 procent) gevolgd door Eritrea en Ethiopië (21 procent).

Misbruik

Vorig jaar werd duidelijk dat de stad de teugels strakker aanhaalt in de eerste periode dat statushouders hun leven in Nederland gaan opbouwen. Deze mensen waren zelf verantwoordelijk voor hun inburgering en moesten via de Dienst Uitvoering Onderwijs een studielening aanvragen om hun verplichte inburgeringscursus te financieren.

Veel inburgeringsbedrijven maakten misbruik van de beslissingsbevoegdheid van deze nieuwe statushouders, waardoor ze al vroeg in de schulden konden raken. Ook duurt de inburgering hierdoor langer dan nodig.

Het inhouden van allerlei vaste lasten op de uitkering van statushouders wordt ‘ontzorgen’ genoemd. Het bedrag dat overblijft krijgen statushouders nu maandelijks overgemaakt terwijl ze werken aan hun inburgering.