Aantal sociale huurwoningen in de stad stabiliseert

Amsterdam had 162.000 huizen als ondergrens gesteld. De afgelopen jaren ging de afname heel snel. Dit kwam doordat corporaties huurhuizen verkochten. Door de stijgende huizenprijzen gingen ook particuliere eigenaren over tot verkoop, of steeg de huur tot het niveau van de vrije sector.



De gemeente heeft afspraken gemaakt met corporaties en de huurdersvereniging om de daling te stremmen. In 2017 zijn 757 sociale huurwoningen verkocht, terwijl 2000 was toegestaan. Ook zijn minder sociale huurwoningen geliberaliseerd: 298, terwijl een maximum van 1000 was afgesproken.



SP-wethouder Laurens Ivens en het linkse college zijn zeer tevreden met de stabilisatie van de sociale huursector. Oppositiepartijen VVD en Forum voor Democratie kijken daar juist anders tegenaan, D66 heeft zich als coalitiepartij geschikt in het streven de sociale huursector overeind te houden, in ruil voor meer middeldure woningen.